Ski alpin – Il faudra un miracle pour les Suissesses Michelle Gisin et Wendy Holdener ne joueront à priori pas la victoire finale à Levi. Devant, Petra Vlhova et Mikaela Shiffrin sont déjà loin. Jérémy Santallo

Petra Vlhova en action samedi. KEYSTONE

Les meilleurs sont déjà tout devant. Petra Vlhova a réalisé le chrono de référence (54’’19) de la première manche du premier slalom de la saison à Levi, en Finlande. La Slovaque a toutefois une avance minime (15 centièmes) sur la revenante Mikaela Shiffrin, de retour dans un portillon après dix mois d’absence.

Côté helvétique, Michelle Gisin et Wendy Holdener, respectivement 4e et 5e à 1’07 et 1’16 de Vlhova, sont en course pour un podium. Mais les Suissesses, qui possèdent plus d’une demie seconde de retard sur Katharina Liensberger, 3e, devront sortir un second tracé du tonnerre pour monter sur la boîte.

À noter également la très belle 15e place provisoire de Mélanie Meillard. La skieuse d’Hérémence figure à 1 seconde 64 de Petra Vlhova. Parmi les autres Suissesses, Nicole Good est loin dans le tableau (44e), tandis que Carole Bissig et Camille Rast ont été éliminées. Deuxième manche à 13h05.