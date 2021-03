Traversée du val d’Anniviers – Il faudra sprinter pour participer à Sierre-Zinal Les dossards pour la Course des Cinq 4000 seront attribués en ligne, vendredi à midi. Gare aux retardataires! Pierre-Alain Schlosser

Kilian Jornet avait remporté la dernière édition «normale» de Sierre-Zinal en 2019. L’édition 2020 s’est déroulée sur un mois. Pierre-Alain Schlosser

L’an passé, les 2300 dossards mis en vente directe s’étaient arrachés en seulement deux minutes! 21 000 serveurs s’étaient branchés simultanément sur le site de Sierre-Zinal. Les 2600 inscriptions restantes avaient été attribuées par tirage au sort.

«Si on veut continuer à offrir de la qualité, on doit déterminer un nombre maximum de participants» Vincent Theytaz, directeur de Sierre-Zinal

Cette année, la Course des cinq 4000 a décidé de renoncer au tirage et distribuera l’entier des sésames en ligne, vendredi à midi. Soit: 4200 dans la catégorie «Touristes», 1800 «Coureurs», 200 «Juniors» et 300 «Enfants» (course à Sierre). Les recalés pourront encore se tourner vers les packages hôteliers plus onéreux. «Il est aussi possible de s’inscrire comme bénévole, a expliqué Vincent Theytaz, directeur de l’événement, lors d’une conférence sur YouTube. Une course leur sera dédiée en septembre et ils auront droit à la médaille.»

Le départ à 5 heures du matin de la catégorie «Touristes». Pierre-Alain Schlosser

Cette décision d’attribuer l’entier des dossards en une fois a été discutée au sein du comité. «Dans l’idéal, nous aimerions ouvrir la course à tout le monde, mais ce n’est pas réalisable, déplore Vincent Theytaz. Si on veut continuer à offrir de la qualité, on doit déterminer un nombre maximum de participants. On a reçu beaucoup de remarques à ce sujet. Les fidèles aimeraient être privilégiés par rapport aux autres. Les nouveaux veulent que ceux qui ont déjà participé cèdent leur place. Tous les arguments tiennent la route. Mais il n’y a pas de formule miracle. On promet juste de mieux gérer l’attribution que par le passé. Cette année, le premier arrivé sera le premier servi.»

La course le samedi 7 août

L’an dernier, le paiement avait généré de gros soucis. «Il y a eu un couac l’an passé avec les cartes de crédit, admet Valentin Genoud, directeur adjoint. Depuis, ça a été réglé. Il y a désormais possibilité de payer avec des cartes de crédit, la carte PostFinance et Twint.»

La première partie monte depuis Sierre (533 m d’altitude) jusqu’à l’alpage de Ponchette, culminant à 1870 m. Au total, Sierre-Zinal, c’est 2200 m de dénivelé positifs sur une distance de 31 km. Pierre-Alain Schlosser

Un conseil pour optimiser vos chances d’obtenir un dossard: configurez votre compte Datasport avant la procédure et gardez votre moyen de paiement à proximité. Et surtout, soyez prêt(e) avant midi.

Les coureurs de la catégorie «Touristes» ont la chance de voir le soleil se lever sur les Alpes. Pierre-Alain Schlosser

Si le prix de la course n’a pas augmenté (85 francs), des nouveautés sont programmées cette année. La plus significative: la course aura lieu le samedi 7 août. Une première puisque Sierre-Zinal avait traditionnellement lieu le dimanche. Une façon de permettre aux gens de faire la fête après la course et de récupérer le dimanche. Pour les étrangers, ceux-ci pourront utiliser ce jour pour voyager.

Plan B: sur un mois

Sept départs «Touristes» seront programmés de 4 h 45 à 6 h 15. Puis, trois départs «Coureurs» de 11 h à 11 h 20. Il est possible de marcher durant cette épreuve. Le temps limite est de 11 heures. Mais pour ne pas gêner la fluidité de la course, il est important d’indiquer, au moment de l’inscription, une estimation correcte du temps que le marcheur estime faire.

Des sentiers sur 31 km, avec les montagnes comme décor. Pierre-Alain Schlosser

Si la situation sanitaire devait empêcher le déroulement d’une course sur un jour, Sierre-Zinal aurait lieu sur un mois, comme en 2020. Soit du 4 août au 12 septembre. Le comité se réserve jusqu’au 30 juin pour décider quelle formule sera retenue. S’il s’agit d’une édition sur un mois, le montant de l’inscription sera en partie remboursé.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.