Élections – «Il faudra oser une vraie politique de gauche» Face à une droite divisée, la gauche impose sa candidate. Après 1933 et 2005, c’est la troisième fois que la gauche est majoritaire au Conseil d’État. Marc Bretton

Deuxième tour de l'élection complémentaire du Conseil d’État ce dimanche. Arrivée de la candidate écologiste Fabienne Fischer à la rencontre des médias devant l'Hôtel de Ville. Elle a été élue très largement en tête du second tour, devant Pierre Maudet. Delphine Bachmann est troisième et Yves Nidegger quatrième. Pierre Albouy

Des applaudissements et des hourras retentissent sur la Treille. C’est là que dimanche, quelques dizaines de socialistes et de Verts se sont donné rendez-vous. Leur joie éclate quand les premiers résultats indiquent que leur candidate s’impose nettement face à Pierre Maudet. Ce n’est pas vraiment l’affluence des grands jours, la gauche de la gauche brille par son absence, mais il fait beau et c’est un moment historique. La défaite du magistrat sortant et la division de la droite permettent en effet à la gauche de prendre la majorité du Conseil d’État.