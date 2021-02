Ski alpin – Lara Gut-Behrami met la pression sur ses adversaires Troisième du premier entraînement ce vendredi matin, la Tessinoise a signé le meilleur chrono de la deuxième séance en début d’après-midi. Elle sera favorite de la descente des Mondiaux, samedi (11h). Sport-Center

Lara Gut-Behrami a montré qu’il faudrait compter avec elle lors de la descente des championnats du monde de Cortina d’Ampezzo, qui aura lieu samedi (premier départ à 11h).

Troisième du premier entraînement ce vendredi matin, à respectivement 0’’67 et 0’’54 des Autrichiennes Mirjam Puchner (1re) et Tamara Tippler (2e), la Tessinoise a mis les pression sur ses adversaires lors de la deuxième séance, en début d’après-midi: elle a en effet signé le meilleur chrono, avec 0’’19 d’avance sur Tippler et 0’’34 sur Puchner, le tout en se relevant dans le schuss final. Tiendrait-on là le trio qui montera sur le podium samedi?

Michelle Gisin a montré de belles dispositions sur cette piste: cinquième le matin (+0’’92), elle a signé le huitième temps en début d’après-midi (+0’’66). Les autres Suissesses ont été en retrait, et notamment la tenante du titre du globe de cristal de la spécialité, Corinne Suter: décevante 17e à 1’’51 le matin, elle a toutefois fait légèrement mieux en deuxième session (11e à 0’’77).

Les résultats des autres descendeuses suisses lors de ces deux séances d’entraînement: Priska Nufer 9e à 1’’20, puis 18e à 1’’13; Jasmine Flury 10e à 1’’22, puis 16e à 1’’00; Jasmina Suter 21e à 1’’69, puis 15e à 0’’97.

À noter que les Italiennes Marta Bassino et Federica Brignone ont choisi de faire l’impasse sur ces deux séances d’entraînement.