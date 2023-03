DR

Genève, 16 mars

Nous avons pris connaissance de la prise de position de Leïla El-Wakil publiée dans la «Tribune de Genève» du 28 février dernier au sujet du PLQ Bourgogne et nous nous permettons d’y répondre. Les citoyens de la Ville de Genève se sont exprimés ce dimanche 12 mars et nous ne reviendrons pas sur le résultat de cette votation. Toutefois, sa référence à la Société Coopérative d’Habitation Genève (SCHG) nous semble témoigner d’une méconnaissance complète de cette société, désormais centenaire, ou, pire encore, donne l’impression qu’elle sait, alors qu’il n’en est manifestement et malheureusement rien. Nous l’invitons, à sa convenance, à partager un café à Vieusseux et à visiter ce quartier emblématique et dans lequel il fait bon vivre. Vieusseux est une cité dans la cité, sans voiture en surface et qui a une âme, un réel sentiment d’appartenance et pour lequel nos sociétaires expriment fierté et respect.

Le projet Papillon, celui que Leïla El-Wakil décrit comme de gros immeubles, aussi étanches que disgracieux, a recueilli l’unanimité de nos 2400 sociétaires, des autorités communales et cantonales et n’a subi aucune opposition des alentours. Une magnifique réussite qui découle des qualités urbanistiques et architecturales mises en avant dans ce PLQ ambitieux. Cette réussite se résume simplement à travers notre slogan: «construire et vivre ensemble, un état d’esprit», état d’esprit qui semble lui échapper.

La secrétaire de SOS Patrimoine CEG déclare également que la SCHG a fait du chiffre, beaucoup de chiffre avec ses nouveaux bâtiments. Une fois encore, Leïla El-Wakil démontre une ignorance étonnante des sociétés coopératives d’habitation. Nous nous plaisons à rappeler ici que le loyer mensuel moyen de notre parc immobilier, composé de 2000 logements, est de 1000 fr. pour un logement de 4 pièces, bien en deçà du loyer répondant aux besoins prépondérants de la population et que celui-ci n’évoluera que marginalement au fil des ans.

Aussi, notre nouvel immeuble de Vieusseux, celui qu’elle décrit comme disgracieux, alors qu’il offre un niveau de finition digne d’une PPE […] propose le même logement de 4 pièces, pour 1400 fr. C’est la magie du système coopératif. Nous terminerons notre réponse en énumérant les avantages que nous proposons à nos sociétaires au travers de divers partenariats: téléphonie, internet et TV gratuits, paniers maraîchers genevois, prêt d’appareils électroménagers et d’outillage, assurances choses et ménage avantageuses ainsi que salles collectives à disposition. Il fait résolument bon vivre à la SCHG!

Albert Knechtli et Jean-François Dumonthay, administrateur et secrétaire général de la SCHG

