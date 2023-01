Sélectionné par la Société des Arts – Il expose ses toiles au Palais de l’Athénée Arnaud Sancosme, 27 ans, présente jusqu’au 18 février «Plus que ça», une exposition solo dans la salle Crosnier de la Société des Arts. Ce jeudi, à 18 h, il sera présent pour parler de son travail avec le public. Samuel Golly/Large Network

Arnaud et, à sa gauche, une échelle, un dispositif qu’il a mis au point pour s’adapter à la salle. LAURENT GUIRAUD

Les œuvres d’Arnaud Sancosme appartiennent au genre de l’abstraction géométrique. Ses toiles partent d’un détail, d’un objet ou d’une pensée qu’il transforme et matérialise en grands aplats de peinture et de formes colorées. Dans un texte accompagnant «Plus que ça», le journaliste Emmanuel Grandjean y voit une recherche pour faire «de la couleur seule l’expression poétique du paysage, de la contemplation intérieure et de la beauté absolue».