Drame à La Chaux-de-Fonds – «Il était impossible d’annoncer un tel orage une heure à l’avance» L’orage qui a balayé les Montagnes neuchâteloises était annoncé. Mais pas la puissance et l’emplacement de ce phénomène dévastateur, selon MétéoSuisse. Myrtille Wendling

Une tempête a balayé une partie du canton de Neuchâtel, causant d’importants dégâts. KEYSTONE/Valentin Flauraud

Toitures envolées, arbres arrachés, voitures endommagées. Toute la population des Montagnes neuchâteloises a été prise de court vers 11h30 ce lundi. En quelques minutes, les conditions atmosphériques ont tourné au cauchemar. Si l’orage avait été annoncé par MétéoSuisse, la puissance des vents cumulée à la pluie a été dévastatrice. La police neuchâteloise fait état d’un mort à la suite de la chute d’une grue à La Chaux-de-Fonds et de nombreux blessés.

Une rafale aurait atteint 217 km/h. Les spécialistes de MétéoSuisse restent prudents sur cette donnée, car «cette valeur est aux limites de la plage de certification de l’instrument de mesure du vent à La Chaux-de-Fonds». Reste que les dégâts considérables observés sur le terrain rendent cet ordre de grandeur «tout à fait plausible», selon Aude Untersee, prévisionniste pour l’Office fédéral de météorologie et de climatologie.

«Le contexte orageux était favorable pour qu’un tel épisode se développe, mais l’emplacement et le timing étaient imprévisibles. Il était même impossible de l’annoncer une heure à l’avance», soutient-elle.

D’après son analyse des cartes météorologiques, «cette supercellule orageuse s’est formée en France, puis s’est amplifiée très rapidement en passant la frontière suisse. Elle s’est ensuite dissipée juste après avoir dépassé La Chaux-de-Fonds.»

«À l’époque de la tempête «Lothar», les rafales s’élevaient à 37 m/s. Aujourd’hui, elles ont été enregistrées à 60 m/s.» Aude Untersee, prévisionniste pour MétéoSuisse

«La dernière fois qu’un événement météorologique a atteint cette ampleur, il s’agissait de la tempête Lothar en 1999. À l’époque, les rafales maximales soufflaient à 37 m/s. Aujourd’hui (ndlr: ce lundi), elles ont été enregistrées à 60 m/s, indique la météorologue. La différence entre ces deux épisodes est leur nature: Lothar était une tempête qui a balayé toute la Suisse, en inscrivant beaucoup de records sur son passage, tandis que les Montagnes neuchâteloises ont été localement bouleversées par un orage ce lundi.»

Au sommet du Jungfraujoch, les rafales de la tempête Lothar avaient en effet été enregistrées à 249 km/h. Mais en plaine, elles n’avaient atteint «que» 140 km/h.

Tornade ou rafale localisée?

Il est pour l’heure difficile d’identifier la nature du phénomène météorologique qui a endeuillé le canton de Neuchâtel. «Nous ne savons pas encore si cette supercellule orageuse a occasionné une tornade ou une rafale descendante, car nous n’avons pas encore assez d’éléments. En recueillant des indices sur le terrain, nous pourrons éclaircir la situation», précise Aude Untersee.

Définitions météorologiques Une tempête est une grande étendue dépressionnaire, qui se caractérise par des vents forts et des pluies sur des centaines de kilomètres. Elle peut balayer l’entièreté d’un pays.

Un orage est un phénomène météorologique plus petit, dans lequel des vents verticaux très forts se déchaînent, accompagnés de pluies, de grêles et de foudres. Dans certaines situations, les orages peuvent donner lieu à des tornades, mais très rarement dans nos régions.

Une tornade est un petit tourbillon d’une centaine de mètres de diamètre avec des vents extrêmement forts.

«Une tornade est un tourbillon qui comprend des cisaillements de vents très puissants. Sur le terrain, cela peut se traduire par des arbres couchés dans un sens à côté d’autres arbres couchés dans le sens inverse, détaille la spécialiste. Il faut analyser les images et les dégâts avant de se prononcer.»

Si la région de La Chaux-de-Fonds a déjà été touchée par plusieurs tornades en 1926 ou encore en 1934, ce phénomène n’est toutefois pas très courant de nos jours. Or la météorologue avertit que le risque de tornades tend désormais à être plus fréquent. «Tous les phénomènes extrêmes, tels que les inondations, les crues, les canicules et les vagues de chaleur tendent à s’intensifier à l’avenir.»

Accalmie en vue

Dans l’immédiat, le contexte orageux devrait se maintenir jusqu’à la nuit de lundi à mardi, rajoute Aude Untersee. «Des averses potentiellement orageuses pourraient encore avoir lieu jusqu’à mercredi, mais devraient être moins virulentes que celles de lundi. Les journées de mercredi et jeudi devraient être calmes, avant un week-end qui s’annonce de nouveau davantage perturbé», prévient-elle.

