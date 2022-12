Vente aux enchères pour la Thune du Cœur – «Il est très délicat, il a une grâce» L’écrivain Metin Arditi fait don d’un dessin du père de Rodolphe Töpffer au profit de la Thune du Cœur. Date limite des enchères: 24 décembre. Sophie Simon

Devant le mur de l’escalier maintenant orphelin d’un dessin, Metin Arditi présente son don. FRANK MENTHA

Il y a des œuvres d’art du sol au plafond, chez Metin Arditi. L’écrivain fait don d’un des nombreux dessins qu’il possède pour la vente aux enchères organisée en ligne sur ricardo.ch au profit de la Thune du Cœur dès samedi.

«J’aime beaucoup les dessins, je les préfère de loin aux tableaux à l’huile, j’éprouve une émotion beaucoup plus forte», explique celui qui confie acheter au coup de cœur, sans velléité de former une collection.

Metin Arditi confesse avoir quelque peu oublié les circonstances de l’achat. «Celui-là, nous avons dû l’acheter il y a une trentaine d’années, il est très délicat. Il a une grâce qu’on peut comparer aux dessins de la Renaissance ou aux dessins français du XVIIIe siècle.»

Un nu parmi si peu d’autres

Son auteur est Wolfgang Adam Töpffer (père de l’illustre Rodolphe, considéré comme le créateur de la bande dessinée). «Il a beaucoup voyagé, ses œuvres étaient très recherchées par les grandes familles de son temps. Pour moi cela n’a joué aucun rôle, nous ne cherchons pas à acheter des œuvres signées.»

Le succès venant, «l’impératrice-mère de Russie Maria-Fédorovna et l’impératrice Joséphine achetèrent ses tableaux», indique le site spécialisé sikart.ch. Ses caricatures politiques sont qualifiées de «remarquables».

Gros plan du dessin au crayon de Wolfgang Adam Töpffer, un de ses rares nus. FRANK MENTHA

Metin Arditi décrit le dessin en question avec ses propres mots: «C’est une femme vue de dos, semi-nue, la tête légèrement penchée, le bras gauche devant elle et le bras droit prenant appui sur un retour de canapé avec les cheveux en chignon. C’est une pose très simple, très humble, qui est en parfaite cohérence avec l’esprit et le coup de crayon de Töpffer.»

«Il a fait énormément de dessins, il y en a 4000 ou plus, mais il a fait peu de nus, c’est ce qui le rend intéressant, commente pour sa part Lucien Boissonnas, chercheur en histoire de l’art et spécialiste de Wolfgang-Adam Töpffer. Il a produit un seul tableau de nu, «La Tentation de Saint-Antoine», qui est au Musée d’art et d’histoire et représente des personnes à moitié dévêtues.»

«La Tentation de Saint-Antoine» de Wolfgang-Adam Töpffer. VILLE DE GENÈVE, MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE

Quant au dessin qui nous intéresse, «je suis sûr que la représentation n’est pas générique, il y avait un modèle». La cote de l’artiste aurait fortement baissé par rapport à il y a quelques années. «Il y a eu des hauts et des bas, confirme Lucien Boissonnas. Un monsieur de Sotheby’s s’intéressait à lui, la cote a monté. Puis ce monsieur a divorcé, donc la cote a redescendu car tout a été remis sur le marché.»

Selon Adeline Bisch Balerna, responsable du Département tableaux-sculptures pour la maison de ventes Piguet, «la cote actuelle sur le marché des enchères n’est pas représentative de la qualité ni de l’intérêt de l’artiste dans l’histoire de l’art, mais des intérêts des enchérisseurs actuels. Il y a actuellement un déséquilibre entre l’offre et la demande malgré le fait que Wolfgang-Adam Töpffer reste un artiste très important pour la Suisse.»

Esprit d’escalier

Pourquoi Metin Arditi a-t-il choisi de se séparer de ce dessin plutôt qu’un autre? «C’est ma femme qui a choisi, je n’aurais pas décidé sans elle, elle est historienne de l’art.» Le dessin avait place sur le mur de l’escalier qui descend vers la bibliothèque.

Il ne possède aucune œuvre de son fils non plus, Rodolphe Töpffer. «Si ce n’est qu’on m’a offert, il y a longtemps, les bandes dessinées des «Amours de Monsieur Vieux Bois». C’est un personnage typiquement genevois, plutôt ronchon (rires).»

La mise à prix du dessin aux enchères est à 500 francs.

Où surenchérir et jusqu’à quand? Afficher plus La Thune du cœur en est à sa 27eme édition, mais les lots proposés aux enchères et dont les montants gagnés sont reversés à la Thune en sont à leur troisième édition seulement. L’adresse à taper sur internet pour retrouver tous les lots de cette année et y faire votre offre? www.ricardo.ch/fr/shop/LaThuneDuCoeur/offers/ Pour le dessins de Töpffer (lire ci-dessus), la vente dure jusqu’au samedi 24 décembre à 6h. Tous les lots seront à venir chercher à la Tribune de Genève et vous y seront remis en mains propres, une fois que nous aurons reçu sur notre compte le paiement de l’objet en question. Pour un don direct à la Thune du coeur: Julie-La thune du cœur/UBS SA Numéro 0240-504482.01K IBAN: CH080024024050448201K BIC: UBSWCHZH80A Julie

