Ministre de la Justice belge – Il est traqué par la mafia après lui avoir déclaré la guerre Après des fusillades, la Belgique fait le ménage dans le milieu de la drogue à Anvers, qui est le centre névralgique européen pour le trafic de cocaïne. Stephan Israel

Il vit avec sa famille dans une «safe house»: le ministre belge de la Justice Vincent Van Quickenborne mène la lutte contre le narcoterrorisme. AFP

Quelle doit être la gravité de la situation si, en Europe, un ministre de la Justice doit se réfugier avec sa famille dans une «safe house» et être surveillé 24 h/24 par un commando spécial de la police? Vincent Van Quickenborne ne tarde pas à entrer dans le vif du sujet. Il a déménagé deux fois avec sa famille dans une de ces maisons dite sûres. La première fois en septembre, puis à nouveau à Noël et à Nouvel-An: «Cela montre que nous sommes entrés dans une nouvelle phase, je parlerais de narcoterrorisme», déclare le politicien libéral flamand. Après les professionnels des médias, les juges et les policiers, ce serait désormais le tour aux «décideurs» de devenir la cible de la pègre.