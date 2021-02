Comment va votre mari?

Physiquement, il ne va pas bien. Sa main droite est handicapée depuis qu’il a été en détention; elle tremble tellement qu’il est désormais incapable d’écrire. Et il a perdu plusieurs dents. Lorsqu’il a été transféré à la prison de Nanjing, il semblait très faible, amaigri et pâle; il avait besoin d’un examen médical et d’un électrocardiogramme. Il a été privé de soins médicaux, même lorsqu’il a été malade durant plusieurs semaines. Il a maintenant été transféré à la prison de Nanjing, à plus de 1000 km de Pékin. Cette prison est bondée et mon mari dort par terre. Malgré tout cela, il est toujours aussi déterminé à lutter pour la justice.