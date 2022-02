L’invité – Il est temps de parler d’idéologie de genre

Les récents articles que la «Tribune» a réservés à la soirée de la ludothèque du Petit-Saconnex et à la prise de position de Madame la Conseillère administrative Christina Kitsos illustrent à la fois la façon dont l’idéologie de genre s’insinue dans la société et l’incompréhension du public quant aux enjeux qui sont lui sont liés.

Le texte de la ludothèque précise: «une soirée en «mixité choisie sans homme cisgenre» veut dire qu’il s’agit d’une soirée réservée aux personnes se reconnaissant dans toutes les autres catégories (femme cisgenre, homme transgenre, personne non-binaire, agenre, etc.), excepté celle des hommes cisgenres» (les soulignements sont faits par la ludothèque).

Outre qu’on peut se demander si une telle exclusion favorise le «mieux vivre-ensemble» auquel visait la soirée, on voit bien que le déplacement du sujet du tollé (l’exclusion des hommes cisgenres) sur un fait anodin (un événement qui eût été réservé aux femmes «biologiques») le discrédite totalement.

Par ailleurs, en se focalisant ensuite sur la question de la discrimination (est-il ou non discriminatoire d’exclure telle ou telle partie de la population d’un événement organisé avec des deniers publics), la journaliste passe à côté de son sujet: les jeunes filles de la ludothèque, apprend-on, souhaitaient organiser une «soirée sans les garçons». La ludothèque aurait pu sans autre proposer une soirée «réservée aux filles». Personne ne s’en serait offusqué.

Mais en proposant en lieu et place de cela une soirée «réservée aux personnes se reconnaissant dans toutes les autres catégories excepté celle des hommes cisgenres», la ludothèque propose autre chose, qui impacte l’ensemble de notre société, et cela, sans exclusion: sans discussion aucune, elle impose l’idée qu’un garçon qui se sent fille est une fille et que, à ce titre et quels que soient ses attributs génitaux, il (elle?) est bienvenu(e?) à la soirée.

Plus grave, c’est vraiment du militantisme payé par nos impôts puisqu’on évoque cela avec des enfants qui n’ont rien demandé. Les filles voulaient être entre elles, se sentant plus à l’aise sans qu’un garçon ne leur coupe la parole, paraît-il. Mais au lieu d’apprendre aux garçons à écouter, on décide «sans les garçons» («hommes cisgenres», disent-ils). Mais quelles petites filles ont dit, «si ce garçon se sent mal dans son corps c’est OK»? Aucune: ce sont des théories d’adultes, de quelques adultes militants qui arrivent à ce résultat.

Certes, il existe un cadre légal permettant à tout individu qui se ressent de l’autre genre de changer de sexe. Mais indépendamment de ce cadre, les questions que cette soirée pose à tout un chacun sont les suivantes: d’un point de vue social, culturel, linguistique, peut-on nommer «femme» un individu doté d’attributs masculins? Quels impacts cela a-t-il dans l’organisation de notre société? Quels impacts pour les femmes? N’est-il pas réducteur de dire qu’il suffit de se ressentir femme pour en être une?

Que l’on ne se méprenne pas: il ne s’agit nullement de contester la souffrance que peuvent ressentir les personnes souffrant d’incongruence avec leur sexe biologique. Celles-ci doivent être entendues, respectées et de réelles solutions doivent leur être proposées. Mais pour cela, il faut cesser d’occulter les questions que la transidentité soulève, et aborder ces dernières frontalement et sans a priori. C’est à ce prix que l’on pourra développer une société réellement inclusive. À ce prix que s’estomperont les commentaires haineux qui ne cessent de s’accumuler sur la page web de la «Tribune» sur ce sujet.

Pierre Conne Afficher plus Député PLR vice-président PLR Genève

