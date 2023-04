À l’heure de l’éloge de la lenteur, de la «sobriété heureuse», que nous a enseignée Pierre Rabhi, du respect de Mère Terre, des ressources existantes, de la nature et du vivant, n’y a-t-il pas pire paradoxe que la densification dans laquelle s’est engagée Genève depuis 2013? Au nom de l’écologie, le ministre Vert a paradoxalement porté pendant dix ans la plus néolibérale politique immobilière que Genève ait jamais connue! Voilà 10 ans que le canton est un chantier, traversé de bétonnières et de camions pollueurs, transpercé de bulldozers et de pelles mécaniques, hérissé de grues qui, en grinçant, dissimulent les plaintes des riverains. Ces derniers, quand ils ne quittent pas, faute de moyens, le territoire remué, s’échappent à force d’endorphines ou autres paradis plus artificiels, tout en grossissant la patientèle des psys.

Pour s’acheter la bonne conscience qui va avec leur nouvel habitat groupé à très haute performance énergétique (qui a pris la place d’anciennes «passoires»), les mêmes, ou d’autres, pédalent, propulsés par leur batterie Li-ion, à 60 km/h sur des voies express de mobilité «douce» où ils croisent des trottinettes qui fusent. Les piétons n’ont qu’à bien se tenir! L’agressivité montante et le souci de performance gangrènent cette nouvelle mobilité que quelques Bisounours proclament pacifiée!

Assorti à ces changements de mœurs routières, on a jugé bon de se débarrasser de nombreux quartiers anciens, qu’ils soient historiques et à valeur patrimoniale ou simplement bien insérés par leur gabarit et leurs formes dans leur coin de terre. Des concours d’architecture organisés par l’architecte cantonal et la SIA se sont chargés d’éradiquer ce qui plaisait aux gens pour construire des réalisations empaquetées selon les normes et qui ont impacté quartiers et campagnes, villes et villages du canton de Genève sans distinction. Partout des taches qui salissent les abords des sites protégés, s’incrustent dans le tissu urbain, plombent les «dents creuses» sans se soucier du consensus et de l’intégration avec l’existant. La population a de ce fait développé une «cubophobie» assez compréhensible et les innombrables associations de quartiers, de villages, de riverains, etc., nées de ce chahut urbanistique se cramponnent désormais à tout ce qui risque encore de leur échapper.

«La population a développé une «cubophobie» assez compréhensible.»

Près d’un millier de bâtiments ont été détruits en dix ans (993 très exactement, le bilan d’un bombardement!) et combien de milliers de vieux arbres, haies, buissons, combien de m2 de jardins vivants éradiqués, l’autorité verte prêchant la végétalisation à force de jeunes pousses néerlandaises pour conserver son bon climat à la ville! Lorsqu’on écoute attentivement Ernst Zürcher, spécialiste reconnu des arbres, les jeunes espèces de remplacement ne rendront pas les mêmes services que celles qu’on a abattues. Et l’on ne parle pas ici de la perte sèche en biodiversité.

L’exposition Countdown 2030 (Musée d’architecture, Bâle, 2022) nous a rappelé le coût énergétique du processus de démolition-reconstruction et nous savons depuis les années 1970 que le Recupero en architecture est la bonne solution. Conserver-transformer vaut mieux que gaspiller et reconstruire. Nous savons depuis longtemps le coût énergétique du béton, a fortiori recyclé, qu’il est impératif, pour toutes sortes de raisons environnementales, de remplacer par d’autres matériaux. Les services de l’État savaient cela et devaient en informer leur hiérarchie dans l’intérêt de l’écologie.

Pour mieux faire, il fallait écouter les opposants et se rappeler que Genève était déjà la ville la plus dense de Suisse. Il fallait réfléchir autrement qu’en termes de têtes de pipes à caser et de numéraire à engranger. C’est maintenant qu’on relance les dés pour que cessent les pratiques de courte vue, de profit immédiat et de bourrage du territoire. Game over, Monsieur le conseiller d’État!



Leïla El-Wakil Afficher plus Architecte, secrétaire de SOS Patrimoine CEG

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.