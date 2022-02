Relations Suisse-UE – «Il est temps d’agir maintenant» Christoph Mäder, le président de la faîtière economiesuisse, appelle à une approche sectorielle pour débloquer les relations entre la Suisse et Bruxelles.

«Il est temps d’agir maintenant», a déclaré son président Christoph Mäder, qui a appelé le Conseil fédéral à prendre rapidement des mesures et établir un agenda commun avec l’UE. (Photo d’illustration) KEYSTONE/Anthony Anex

La Suisse doit avancer sur sa politique européenne égratignée depuis l’abandon de l’accord-cadre en 2021. Afin de débloquer la situation, la faîtière economiesuisse propose d’opter pour une approche sectorielle associée à un accord global réglementant la participation au marché.

Des solutions doivent être trouvées en particulier dans les domaines de la Bourse et des banques, des technologies médicales, de la recherche et de l’approvisionnement en électricité, selon economiesuisse. Les aspects institutionnels doivent également être clarifiés, afin de garantir aux entreprises une sécurité juridique dans leurs relations économiques avec l’UE.

Pour ce faire, la faîtière économique propose d’associer des solutions sectorielles à des règles générales. En clair, des règles différentes pourraient s’appliquer selon les secteurs. Elles seraient toutefois chapeautées par un accord général régissant la participation au marché.

«Créativité et courage»

Economiesuisse juge également nécessaire de renforcer l’économie exportatrice, domaine le «plus affecté» par le blocage des négociations. Les relations avec l’UE mais aussi celles bilatérales avec d’autres partenaires commerciaux jouent ici un rôle crucial. Les États-Unis et la Chine devraient ainsi gagner en importance.

La réforme fiscale internationale des pays membres de l’OCDE et du G20, qui vise à limiter la concurrence fiscale, représente un autre défi majeur, selon Christoph Mäder. Celui-ci s’est dit soulagé que le Conseil fédéral ait déjà annoncé les grandes lignes du projet. Il apporte de la sécurité juridique aux entreprises.

Ces dernières attendent désormais de la Confédération et des cantons qu’ils utilisent leur marge de manœuvre financière et juridique pour promouvoir la place économique. «Il faut faire preuve de créativité et de courage», a encore lancé Christoph Mäder à leur intention.

Zéro émission d’ici 2050

La faîtière est également revenue sur ses avancées en matière de politique climatique. L’économie concrétise son objectif de zéro émission nette d’ici à 2050 en promouvant la Science Based Targets initiative (SBTi), a-t-elle annoncé.

Les entreprises du monde entier sont appelées, à travers cette initiative, à atteindre cet objectif de zéro émission. À ce jour, plus de 60 entreprises suisses ont rejoint le programme, selon economiesuisse. Et ce nombre progresse «presque de manière exponentielle».

