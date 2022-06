Un produit, une recette – Il est revenu le temps des cerises (en chutney qui picote) Un hommage, une recette et un sport pour ce fruit si sexy. Hâtons-nous: la saison est courte. Jérôme Estebe

La saison de la cerise genevoise ne dure guère. Et elle bat son plein. Philippe Maeder

Outre appartenir au club des fruits délicieux, la cerise est aussi un sport. Oui, Monsieur. Dans une douzaine de pays, dont la Suisse, se disputent en effet des championnats annuels de crachat du noyau de la chose. Ce qui semble, euh… assez débile. Il semble pourtant que la discipline, non encore olympique, exige un souffle de taureau et une solide musculature des bajoues. Il y a une exégèse littéraire sur ce sport-là, des titres mondiaux et des athlètes adulés. Le record du monde est ainsi détenu par l’Américain Brian Krause qui, lors du championnat international à Eau Claire dans le Michigan en 2004 a atteint la distance de… 28,51 m. Imaginez le jet. Respect.

Abo Madame, cachez vos fraises Tout ça pour noter que la saison de la cerise bat son plein dans les vergers genevois. C’est qu’elle est courte, la lucarne. Enfin, tout dépend des variétés. Car comme tous les fruits ou presque, la cerise est plurielle. À la fin de mai, on croque dans la burlat bien charnue, puis viennent les Stark Hardy Giant, Van, Summit, Napoléon, la très croquante Reverchon, puis la grosse Duroni, qui clôture la saison. Et on ne cause même pas des acidulées, griottes ou Montmorency, ni des toutes douces, bigarreaux ou guignes. C’est un monde qui pendouille sous nos cerisiers.

De l’arbre à nos becs ravis. Philippe Maeder

Un ketchup en drôlement mieux

Bref, utilisez les fruits que vous pouvez pour bricoler ce chutney de cerises, qui pourrait remplacer avec malice et tonicité le sempiternel Ketchup lors de vos prochaines hamburgers parties.

La combine: dénoyautez dix cerises noires et dix cerises rouges. Ou plus. Et hop, à la casserole, avec deux cuillères à café de vinaigre de cidre, une larme d’eau, deux tours de moulin à poivre, une cuillère de miel, une pincée de sucre, une autre de piment d’Espelette et l’équivalent d’une cuillère à café de gingembre frais haché. Capital, le gingembre. Laissez glouglouter pépère, une heure au moins, jusqu’à obtention d’une confiture explosive avec de vrais fruits dedans.

Jérôme Estèbe dirige la rubrique culturelle et le supplément du week-end. Il couvre, en particulier, les sujets gastronomiques et œnologiques. Il est titulaire du prix du journalisme local de la Berner Zeitung millésime 2002. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.