Nature – Il est mort, le lynx du Bioparc, deux nouveaux le remplacent L’enclos du plus grand félin du lieu n’est pas resté vide longtemps. Le hasard rend les choses heureuses. Explications. Thierry Mertenat

Bioparc à Bellevue. Un lynx vient d’arriver. Il fait son poids. Un régime alimentaire l’attend. Laurent Guiraud

En allant à la pêche aux bonnes nouvelles – toujours sur le front des naissances récentes dans le règne animal -, c’est une mauvaise que l’on apprend. Papi lynx est mort en février, à l’âge respectable de 18 ans. Il était le plus grand félin du Bioparc Genève, le plus impressionnant aussi, par son regard, à la fois profond et totalement impénétrable. La bête de Cocteau dans toute sa splendeur.

Causes du décès? De nombreux problèmes intestinaux et rénaux dus à son grand âge. L’opération chirurgicale réalisée par le directeur du lieu, le Dr Tobias Blaha, dans le cabinet vétérinaire d’un confrère, n’a pas suffi pour le sauver. Papi avait été recueilli en 2004 par Pierre Challandes, le fondateur du parc situé sur les hauteurs de Bellevue.