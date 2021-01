Le streaming à la rescousse – «Il est essentiel de garder un lien avec les artistes et le public» Renaud Capuçon concentre la programmation des Sommets musicaux de Gstaad sur cinq concerts diffusés gratuitement en ligne du 2 au 6 février. Matthieu Chenal

Renaud Capuçon invite ses amis musiciens à l’église de Saanen pour une série de récitals offerts sur internet. Martha Argerich, Michel Dalberto, Nelson Goerner et Alexandre Kantorow sont de la partie. Florian Cella

Rien n’a été épargné aux Sommets musicaux de Gstaad. Lorsque la programmation fastueuse de Renaud Capuçon avait été dévoilée fin octobre, le festival espérait encore un retour à la normale d’ici fin janvier, quitte à dédoubler les concerts. Progressivement, l’étau s’est resserré sur la manifestation, empêchant la tenue et la venue des orchestres prévus (Mariisnki de St-Pétersbourg avec Valéry Guerguiev, Camerata Salzbourg, Europa Galante). Les restrictions de janvier ont contraint la directrice Ombretta Ravessoud à renoncer à toute présence du public. Renaud Capuçon a tenu bon, en défendant le cœur du projet destiné à la musique de chambre. In extremis, l’autorisation de jouer sans public dans l’église de Saanen a été accordée, et les 5 concerts sauvés du naufrage pourront être filmés et diffusés gratuitement en ligne. Coup de fil à un directeur artistique combatif.

Une vraie gymnastique

Combien de variantes avez-vous imaginées pour maintenir le festival? Nous ne les comptons plus. Dans des situations comme celles-ci, il faut être extrêmement préparés, anticiper plusieurs formules. C’est une vraie gymnastique, qui exige d’aller très vite. Nous avons retenu la dernière option possible, celle de la captation sans public. Le printemps dernier, à Aix-en-Provence pour mon festival de Pâques, j’ai dû tout annuler, mettre à la poubelle le travail préparé pendant 2 ans. Ça m’a rendu fou. J’ai voulu à tout prix éviter cela.

«Les 5 concerts que nous proposons représentent ce que nous défendons: des artistes confirmés et des jeunes talents qui ont été révélés à Gstaad.» Renaud Capuçon, directeur artistique des Sommets Musicaux

Avez-vous envisagé d’abandonner? Quand Ombretta Ravessoud m’a annoncé qu’on ne pourrait pas accueillir de public, ça a été un coup très dur. Soit on laissait tomber, soit on tentait de maintenir le minimum. Je ne me décourage pas facilement. C’est ma personnalité. J’ai pris une grande respiration et je suis reparti, comme en croisade! Les 5 concerts que nous proposons représentent ce que nous défendons: des artistes confirmés et des jeunes talents qui ont été révélés à Gstaad.

Au final, vous avez dû sacrifier la série des jeunes violonistes. La nouvelle génération n’est-elle pas la plus à plaindre dans cette pandémie? Oui, c’est extrêmement difficile pour tous les jeunes qui ne se sont pas encore fait un nom, et pour les indépendants sans salaire garanti. À Gstaad, nous devions accueillir 8 jeunes violonistes de toute l’Europe en lice pour le Prix Scherz et le Prix Hoffmann. Et c’est cette série que nous voulions maintenir coûte que coûte. Mais certains d’entre eux sont bloqués dans leur pays. Pour profiter du mentorat et du compositeur en résidence, une présence sur place est nécessaire. Nous reportons intégralement la série en 2022. Ces 8 musiciens ont une pièce de Wolfgang Rihm écrite pour eux dans leurs mains. Elle sera créée l’année prochaine.

Comment faire un choix parmi tous les artistes invités quand on doit passer de 18 concerts à 5? On ne peut pas être plus que 5 dans l’église. Cette contrainte extrême a guidé nos choix. Certains musiciens ne pouvaient pas venir, comme le pianiste Stephen Hough. Lui et tous les autres seront reportés dans un ou deux ans. Soyons optimistes, c’est mieux qui rien. Et on aura fait quand même un festival en janvier 2021! Il est essentiel de garder un lien avec les artistes et le public.

Quelle position défendez-vous plus largement pour sauver la profession? La situation est très inquiétante pour les mois et les années à venir. Il faut réfléchir à des solutions pour que les états puissent aider les artistes. L’énergie et la volonté à faire bouger les choses seront déterminantes pour la suite.