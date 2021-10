Transports – Il est désormais possible de prendre un Uber avec son chien Uber introduit l’option Uber Pet permettant d’emmener un animal de compagnie lors d’un trajet. Lorraine Fasler

La course avec un animal de compagnie à travers l’application entraîne un supplément de 5 francs. Uber

Poils, risques de salissures et de griffures. Jusqu’à présent, un chauffeur Uber pouvait vous refuser une course si vous étiez accompagné d’une boule de poils. Depuis ce jeudi 28 octobre, l’entreprise intègre l’option Uber Pet dans son application en Suisse.

À Genève, Lausanne, Bâle, Zurich, Lucerne, Winterthour et Zoug, il est désormais possible de choisir une voiture proposant le transport d’animaux de compagnie, moyennant un supplément de 5 francs au tarif de base appliqué lors d’une course avec le produit standard UberX. Un supplément qui reflète les coûts liés au nettoyage, précise l’entreprise.

Quid des chiens pour personnes malvoyantes?

Pas de caisse de transport proposée, a priori, dans la voiture. Dans son communiqué, Uber conseille aux personnes intéressées de garder leur «animal en laisse ou dans une caisse et de garder un œil (sur lui)».

L’option Uber Pet n’est pas une obligation pour les chauffeurs. Mais ceux qui acceptent les animaux seront identifiés sur l’application.

Les animaux d’assistance à la mobilité, tels que les chiens pour personnes aveugles ou malvoyantes, sont, eux, acceptés, quelle que soit l’option de course commandée dans l’application Uber, et ce sans frais supplémentaires.

Autres options

Concernant les taxis, libre aux chauffeurs d’accepter ou non une course avec des animaux de compagnie. À l’exception des chiens d’assistance pour personnes en situation de handicap, comme c’est prévu par la loi et notamment l’article 6 de la loi sur l’égalité pour les handicapés (LHand), qui stipule que «les particuliers qui fournissent des prestations au public ne doivent pas traiter une personne handicapée de façon discriminatoire du fait de son handicap».

À Genève, d’autres options existent pour transporter son chien ou son chat, chez le vétérinaire par exemple, à l’image de TaxiBestial, un transport animalier proposé depuis août 2020 par Taxi Bike, qui les conduit au moyen d’un vélo-cargo électrique. Il faudra quand même débourser 30 francs pour une course simple en centre-ville.

