Interview – «Il est dans l’intérêt du Canton que la Ville fasse des aménagements de qualité aux Vernets» La conseillère administrative de la Ville Frédérique Perler se défend de mettre la pression sur Antonio Hodgers. Elle dit vouloir tenir compte des enjeux climatiques et sociaux. Théo Allegrezza

La conseillère administrative Frédérique Perler et son collègue socialiste Sami Kanaan, lors d’un débat en mars en marge des élections municipales. Frank Mentha

Le projet des Vernets n’avait pas besoin de ça. De moins en moins soutenu politiquement (un «échec», a admis récemment le président du PLR, Bertrand Reich), visé par un recours et critiqué par plusieurs associations pour sa densité et l’abattage prévu d’une centaine d’arbres, le quartier qui doit voir le jour sur le site de la caserne vacillait déjà. La Ville de Genève est venue l’ébranler encore un peu plus en publiant mercredi un communiqué dans lequel elle dit vouloir «poursuivre les négociations avec le Canton en vue de l’amélioration des aménagements extérieurs et des équipements publics». Entre les lignes, on devine tout le mal que l’Exécutif municipal pense de ce projet prévoyant la construction de 1500 logements.