Justice en Suisse – Il écope de 9 ans de prison pour avoir tenté de tuer sa fille de 4 ans Un homme de 34 ans a été condamné vendredi pour tentative d’assassinat, lésions corporelles graves, menaces et insultes envers son enfant dans un centre commercial.

La petite fille de quatre ans, au moment des faits, a survécu à l’agression de son père (photo d’illustration). Ethan Swope/Getty Images

La justice argovienne condamne un homme à neuf ans de prison pour avoir tenté d’assassiner sa fille de 4 ans. En 2019, il a jeté l’enfant à terre deux fois de suite dans un centre commercial avant d’être maîtrisé. L’Irakien sera expulsé de Suisse.

Le 17 août 2019, l’accusé âgé de 53 ans s’est disputé avec la mère et avec la grand-mère de l’enfant dans un centre commercial à Brugg (AG). Dans la foulée, il a soulevé sa fille en bas âge et l’a jetée à terre à grande force, deux fois de suite. Des passants ont finalement maîtrisé le père de famille. Grièvement blessée, l’enfant a survécu à l’agression.

Dans son jugement rendu vendredi à Schafisheim (AG), le Tribunal de district de Brugg (AG) a reconnu le prévenu coupable de tentative d’assassinat, lésions corporelles graves, menaces et insultes. La Cour n’a pas suivi l’avis du Ministère public qui réclamait une peine de 19 ans et neuf mois de prison. La défense avait, elle, demandé que la peine n’excède pas 3,5 ans pour lésions corporelles graves et insultes.

ATS

