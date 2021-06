Pénurie de main-d’œuvre - «Il devrait être possible de recruter en Inde ou aux États-Unis»

La reprise postpandémique est vive. D’après les prévisions conjoncturelles du KOF, le produit intérieur brut va grimper de 4% cette année dans le pays. En parallèle, le chômage recule. La Suisse commence même à manquer de main-d’œuvre. Le point sur le marché de l’emploi avec Anne Donou, directrice du cabinet de conseil en ressources humaines Rundstedt à Genève.

Observez-vous une pénurie de main-d’œuvre dans le pays?

Oui, et la pénurie n’est pas seulement liée au coronavirus. On en parle depuis 2019 et elle s’accélère. En Suisse, des postes disparaissent dans certains secteurs alors que d’autres apparaissent ailleurs. Mais nous n’avons pas toujours les compétences à disposition pour les pourvoir. Il y a beaucoup de postes disponibles dans l’ingénierie, la pharmaceutique, les technologies médicales, les biotechnologies, l’informatique, l’audit et les taxes dans les fiduciaires ou encore dans les soins et la santé.