Les Évouettes – Il désherbe à la flamme et met le feu à deux mobile homes Un geste inconsidéré semble être à l’origine d’un sinistre qui a vu deux logements du camping des Ravers totalement détruits. Un couple a tout perdu. Karim Di Matteo

Il ne reste plus rien non plus du mobile home voisin, propriété d’un jeune couple du Jura français. Karim Di Matteo

«Ça faisait deux ans qu’on était là et que je le retapais. Je m’apprêtais à le vendre, étant donné que le Covid m’a contraint à fermer ma société. Et tout est parti.» Devant les restes noircis et à peine froids de ce qui était encore son mobile home quelques heures auparavant, le jeune propriétaire (qui tient à garder son anonymat) parvient malgré tout à conserver son sang-froid.

L’incendie, à peine maîtrisé par les pompiers mercredi vers 14 h, l’a pourtant privé, en plus de sa résidence secondaire, des souvenirs de son père et de son parapente. «Et d’une boîte qui contenait 4000 francs», ajoute sa compagne.

Les quelques flammes se sont vite transformées en brasier incontrôlable. DR

Le couple du Jura français envisage un crowdfunding pour essayer de récupérer un minimum. Lorsqu’on lui pose la question des causes de l’incendie, un moment de silence gêné s’installe et le voisin, dont le mobile home n’est lui aussi plus qu’un amas indescriptible de tôle et de débris, s’éclipse.

Selon plusieurs témoins visiblement consternés, ce dernier s’affairait en effet à désherber un talus à la flamme quand le feu est parti.

«Rien que la chaleur…»

«À mon avis, le logement d’à côté a pris feu par la seule chaleur qui se dégageait, explique le voisin, un Italien de passage. J’ai essayé de mouiller entre les deux, mais que diable vouliez-vous que je fasse? lance-t-il en pointant le petit tuyau dont il s’est servi. Et la chaleur était trop forte, je ne pouvais pas m’approcher. J’y ai laissé les poils d’un mollet.»

Un troisième mobile home s’en est sorti avec quelques noirceurs sur une façade: «Heureusement que je l’avais crépie, et merci mille fois les pompiers d’être intervenus si vite!» lance son propriétaire.

Vingt-cinq pompiers

«Nous avons pu agir très rapidement après l’alerte survenue le matin à 10 h 50, a expliqué Yann Favre, le chef d’intervention, au terme de celle-ci. Notre plus gros souci était d’éviter que le feu ne se propage à la forêt voisine par les temps de sécheresse qui courent. Vingt-cinq personnes des CSI du Haut-Lac et du Chablais VS ont été impliquées.» Confirme-t-il une négligence du voisin? «Une enquête est en cours pour déterminer les causes exactes du sinistre», se contente-t-il de répondre.

Outre un drone pour inspecter les lieux, une grue est intervenue pour retirer des débris et s’assurer que le feu soit totalement maîtrisé. Pour l’éteindre, les hommes du feu ont en outre dû aller chercher de l’eau sur les hauts et le bas du camping, sous la route cantonale. Et un pensionnaire du camping de déplorer: «Un mobile home avait déjà brûlé il y a quelques années et il avait été question de prévoir une hydrante au niveau du camping, or elle n’y est toujours pas.»

Une fois le feu maîtrisé, une grue a évacué certains débris pour s’assurer que tout était sous contrôle. DR

