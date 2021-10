Fait divers – Il déambule muni de pistolets factices à côté d’une école genevoise Plusieurs armes ont été saisies sur un homme par la police, mardi après-midi. Chloé Dethurens

Un agent est intervenu près du cycle d’orientation de Bois-Caran. TDG

Plusieurs passants ont dû vivre une petite montée d’adrénaline, mardi en début d’après-midi. Vers 13 h 20, une patrouille de sécurité privée remarque un homme qui déambule sur la voie publique, non loin du Cycle d’orientation de Bois-Caran. Il porte notamment un pistolet à la main, ainsi qu’un poignard. Vêtu d’une veste garnie de médailles et d’une casquette, il regarde les gens et les voitures passer.

Les agents de sécurité font appel au 117. «L’agent du poste de la Pallanterie (police de proximité) qui reçoit l’information identifie rapidement, au vu du signalement donné, un quinquagénaire du secteur auquel les policiers ont régulièrement affaire et qui ne présente pas de dangerosité manifeste», indique Alexandre Brahier, porte-parole de la police.