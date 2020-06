Le PLR genevois convalescent – «Il appartient à Pierre Maudet de savoir s’il veut se représenter» Le président du Parti libéral-radical Bertrand Reich revient sur son année de présidence. Une année épouvantable pour le premier parti du canton. Olivier Francey

«Je m’attendais à des difficultés, elles ont été au rendez-vous, dès le lendemain de mon élection», concède le président du PLR Bertrand Reich. Lucien Fortunati

Prenez des résultats médiocres aux élections municipales, une poignée de démissions, des membres qui s’attaquent parmi sur les réseaux sociaux. Ajoutez-y l’arrestation musclée et médiatisée d’un candidat à la Ville de Genève, et ce, sans parvenir à vous défaire d’un pesant conseiller d'État, vous obtiendrez peu ou prou ce qui ressemble à une première année cauchemardesque pour tout président de parti politique. Élu confortablement le 7 mars 2019, Bertrand Reich pouvait-il présumer d’un ciel encore plus sombre pour le Parti libéral-radical qu’il allait diriger? Une année plus tard, il est l’heure pour l’avocat de tirer un premier bilan.