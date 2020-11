Collision à Sulgen (TG) – Il abandonne sa voiture sur les rails juste avant l’arrivée du train Un automobiliste était en train de franchir un passage à niveau lorsque le moteur de son véhicule s’est arrêté. Coincé par les barrières alors qu’un train s’approchait, il a dû quitter sa voiture, qui a été complètement détruite lors du choc.

L’épave du véhicule, qui a été poussé par le train sur trente mètres. Police cantonale de Thurgovie La voiture a fini sa course contre un poteau de signalisation. Police cantonale de Thurgovie La police estime les dommages causés à la voiture, au train et au réseau ferroviaire à plus de 100’000 francs. Police cantonale de Thurgovie 1 / 3

Une collision s’est produite samedi matin à Sulgen (TG) entre une voiture vide et un train de la compagnie ferroviaire régionale Thurbo. La voiture a été heurtée à la hauteur d’un passage à niveau.

Personne n’a été blessé, a indiqué samedi la police cantonale thurgovienne. Selon les déclarations du conducteur de 42 ans, il était en train de franchir le passage à niveau vers 10h30 quand le moteur de sa voiture s’est arrêté.

À l’arrêt sur les voies ferrées, l’automobiliste a redémarré sa voiture, mais entre-temps, les barrières s’étaient abaissées donc il ne pouvait plus déplacer son véhicule. En voyant un train s’approcher, le conducteur et le passager sont descendus de la voiture et se sont mis en sécurité à l’écart.

Le conducteur de la locomotive a entamé un freinage d’urgence mais il n’a pu éviter la collision. Le train a poussé la voiture sur trente mètres, jusque contre un poteau de signalisation. La voiture a été complètement détruite.

100’000 francs de dégâts

La police estime les dommages causés à la voiture, au train et au réseau ferroviaire à plus de 100’000 francs.

Entre Winterthour (ZH) et Romanshorn (TG), les trains ont circulé de manière restreinte. Ils ont été temporairement supprimés entre Sulgen et Oberaach (commune d’Amriswil TG).

ATS/NXP