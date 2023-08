Hommage – Il a vibré pour le ballon orange jusqu’à son dernier souffle Figure du basket suisse, Maurice Monnier est décédé le 30 juillet. Prof de gym, il a transmis sa passion à de nombreux élèves genevois. Laurence Bezaguet

Genève le 15.09.2014, dans le préau de l’école primaire du Mail, Maurice Monnier. GEORGES CABRERA

Ancien instituteur, puis enseignant de gymnastique, il a donné la fibre du ballon orange à de nombreux élèves genevois (ndlr: dont la soussignée): Maurice Monnier, figure du basket suisse, s’en est allé le 30 juillet. Ce lion venait de fêter ses 91 ans; la mort de son épouse Consiglia, en mai dernier, l’avait beaucoup affecté.

Ancien joueur de Ligue nationale A – Étoile Sécheron, UGS et CAG –, il restait passionné comme à ses plus

belles heures, quand il portait le maillot de l’équipe suisse. Durant sa carrière d’entraîneur, il a notamment dirigé l’équipe de Suisse et de nombreux clubs de son canton (CAG, Aïre-Lignon-Jonction, Champel), mais aussi le Stade Français féminin… sans oublier Nyon, équipe qu’il a portée tout en haut de l’affiche.

«Il ne ratait pas un match des Lions de Genève et de Nyon sur son ordinateur. Il avait l’œil toujours aussi critique. Il m’envoyait un mail les lendemains de match pour commenter un article et me livrer ses impressions. Le basket était sa vie, son moteur, avec de nombreux classeurs de ses schémas tactiques qu’il avait conservés dans sa cave.» Christian Maillard, journaliste sportif

Il avait toujours un œil sur ce club avec lequel il a remporté la coupe de Suisse en 1981 et le titre deux ans plus tard. «Merci à cette personnalité emblématique qui a fait vivre le basket à Nyon, ma ville de toujours et le club de mon cœur. Merci pour ces belles émotions et ces larmes. Du Rocher au Pommier, personne ne va t’oublier Maurice», témoigne notre journaliste sportif Christian Maillard.

Jeune dandy grâce au jazz

Nous avions longuement échangé avec lui, à l’automne 2104, alors qu’il venait de prendre sa septantième licence de basket! L’inusable Maurice Monnier dirigeait encore une école de basket à Mies,

siège de la Fédération internationale de basket: «Depuis quatorze ans, avec l’aide de ma fille Carinne (ex-joueuse de LNA elle aussi) et de ma petite-fille Jessica, je mets au point une méthode pour apprendre aux basketteurs en herbe à jouer collectivement», nous expliquait l’expérimenté pédagogue.

Ce dinosaure du basket s’est pourtant d’abord fait connaître comme musicien: «Suite au film culte de Jacques Becker «Rendez-vous de juillet» – sorti en 1949 – et grâce à mes amis Charles Bonnet et Guy Demole, je suis devenu tromboniste puis vibraphoniste au Dixieland Jazz Band. Cette activité m’a rapporté pas mal d’argent et permis de m’habiller comme un dandy.»

Belle dynamique au Renard

Raison suffisante pour que le collégien de Calvin décline sa première sélection en équipe suisse! Cela n’a pas empêché ce fils de cafetier-restaurateur de Sécheron de faire carrière dans le monde du ballon orange, après avoir d’abord pratiqué l’athlétisme puis le water-polo.

Maurice Monnier n’en finissait pas de se souvenir avec émotion des débuts au Lignon: «On est parti de zéro avec une majorité de jeunes joueurs de la cité; j’avais été leur maître de gym au Cycle du Renard. Le maire de Vernier Fulvio Moruzzi a été un moteur dans cette épopée naissante.» II y avait, en effet, une belle dynamique au Renard: «On remportait les tournois scolaires, tous sports confondus.»



Pour souffler un peu, l’homme au beau regard bleu pratiquait la sophrologie: «J’ai pris une année sabbatique pour étudier cette méthode de relaxation quand j’enseignais au Collège de Candolle. J’ai pu ensuite donner des cours à option aux élèves intéressés.» Une vie extrêmement riche.

