Cartigny – Il a travaillé durant 40 ans à la construction de son bateau Malgré le retard pris en raison de l’épidémie, le charpentier Raymond Jaunin s’apprête à mettre enfin son voilier à l’eau. Fabien Kuhn

Raymond Jaunin, 80 ans, et «Va de bon cœur», son voilier de 17 mètres. DR

Le 15 juillet 2019, Raymond Jaunin, charpentier retraité de Cartigny, déménageait son voilier à deux mâts de son hangar à l’extérieur du village. Il lui restait entre deux et trois mois pour terminer la construction de son bateau, commencée quarante ans auparavant. Lester la quille, installer le moteur, l’arbre à hélice, le gouvernail. Puis c’était le déménagement vers la mer et vogue le navire! Mais la pandémie a retardé ses projets.

Désormais installé chez le fabricant de clôtures Fulliquet, à Cartigny, son bateau (17 m par 4,8 m, tout de même!) n’attend plus que quelques travaux d’appoint pour être prêt. Enfin, presque. «Je dois maintenant finir de sertir les haubans, il y a les drisses à passer dans les mâts, il faut installer les winches principaux ainsi que les rails d’écoute, dit Raymond Jaunin. Mais j’ai de l’aide, notamment de la part de Philippe Durr, Nicolas Berthoud et Bernard Zumstein, qui s’y connaissent bien.»