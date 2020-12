Solutions – Il a inventé la mezzanine du bonheur À une époque, la nôtre, où l’on réduit l’espace de vie, Isaac Gigon, artisan créateur installé à Genève, passe son temps professionnel à gagner de la place «pour que nos rêves prennent de la hauteur» sans sortir de chez soi. Thierry Mertenat

Portrait d’Isaac Gigon, fabricant de mezzanines, devant une de ses réalisations, un lit à deux places dans un salon privé. Lucien Fortunati

Il a beau porter un prénom qui rayonne et exercer un métier qui élève, quand sa cliente, devant témoin, l’accueille d’un «Je te bénis, Isaac, tu nous as sauvé la vie!» l’artisan sauveur se sent un peu gêné sous le bonnet. Le voici dans l’image, se moquant de lui-même avec sa perceuse 007, posant devant l’une de ses créations à l’origine des compliments entendus. Soit une chambre à coucher inventée de toutes pièces – et quelle pièce! – dans un appartement en duplex de la Rive gauche, dont les locataires se demandaient comment ils allaient faire pour continuer à y vivre. C’était il y a quatre ans.