Quarts de finale de la Coupe de Suisse – Il a fallu attendre avant que Damien Riat ne coupe à cœur Genève-Servette et Lausanne n’ont pas réussi à marquer durant soixante-cinq minutes. C’est aux tirs au but que les Aigles se sont qualifiés. Christian Maillard

En inscrivant son dernier tir au but, Damien Riat a propulsé les Aigles en demi-finales de la Coupe. ÉRIC LAFARGUE

Que ce soit Genève-Servette et Lausanne, ils avaient tous les deux la coupe du vainqueur. Avec de tels artistes des deux côtés, ce choc entre deux des meilleures attaques du pays promettait en effet des coups d’éclat et des étincelles ce mardi aux Vernets. Mais, avec de belles défenses, des gardiens de qualité, on a eu malheureusement droit à un festival de tirs manqués, des pétards mouillés et un zéro à zéro si rare dans une partie de hockey.

Ce derby entre les Aigles et les Lions a finalement accouché d’un sourire sur les visages des Servettiens lors d’une séance de tirs au but longtemps indécise, là aussi. Il a finalement fallu attendre la douzième tentative, celle de Damien Riat, pour connaître le dénouement d’une partie crispante qui s’est jouée sur un coup de dés…