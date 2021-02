Meurtre des Grottes – «Il a détruit toute une famille» Constitués parties plaignantes, la maman, les frères et la sœur de la victime ont fait part de leur douleur, lors du deuxième jour de procès devant le Tribunal criminel. Xavier Lafargue

La famille de la victime à été entendue devant le Tribunal criminel. PATRICK TONDEUX

Ils sont là, tous les cinq. Unis, courageux. Mais leur douleur est telle qu’ils ont dû se faire violence pour venir à ce procès. Celui du meurtrier de leur fille et sœur aînée, une femme de 36 ans tuée par balles dans le quartier des Grottes dans la nuit du 21 au 22 novembre 2017 (lire notre édition d’hier). Ils sont parties plaignantes, alors il faut bien les auditionner. C’est la procédure. Mais «comment mettre des mots sur trois ans et demi de souffrance… On aimerait bien tourner la page, mais on n’y arrivera jamais», lâche le plus âgé des frères.