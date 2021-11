Logistique d’entreprise – Ikea Suisse surveille ses stocks à l’aide de drones Pionnière en la matière, la branche helvète du géant de l’ameublement s’est associée à la start-up zurichoise Verity pour concevoir un système entièrement autonome afin de réaliser ses inventaires. Christophe Pinol

Depuis trois mois, des drones de type quadroptères vérifient l’état des stocks sur les rayonnages. FLORIAN CELLA

En cette heure matinale – tout juste 8 h passé – les drones n’étaient pourtant pas censés voler… Dans les allées de stockage d’Ikea Aubonne, les caristes sont au taquet pour réapprovisionner les rayonnages avant l’ouverture du magasin et ces nouveaux appareils destinés au contrôle du stock ne sont normalement autorisés à évoluer que de nuit, dans des allées désertes.

Jean-Daniel Moinat, responsable du support à la vente et à l’approvisionnement, nous a malgré tout organisé un vol de démonstration pour nous présenter le système entièrement autonome dont le site est équipé depuis trois mois: des quadroptères chargés de vérifier les palettes présentes sur les rayonnages. «L’inventaire se fait en deux temps, précise notre hôte. Le week-end, dès la fermeture du samedi soir, les appareils – 3 dans la partie stock du magasin et 4 dans le dépôt situé à une centaine de mètres de là – procèdent à un inventaire total des 6577 m2 de stock. Ils comptent et scannent consciencieusement chaque palette avant de transmettre leurs données à un système centralisé. Alors qu’en semaine, ils se focalisent sur des zones bien spécifiques, là où ils savent que des palettes ont été déplacées.»