Émirats arabes unis – Ignazio Cassis termine sa tournée diplomatique à Abu Dhabi Le chef de la diplomatie suisse a rencontré son homologue émirati pour discuter notamment de la promotion de la paix et de la sécurité régionale au Moyen-Orient. Ce voyage clôture sa tournée de quatre jours dans la région.

Ignazio Cassis et son homologue émirati Abdullah Bin Zayed al Nahyan photographiés le 30 novembre à Abu Dhabi. KEYSTONE

La promotion de la paix et de la sécurité régionale au Moyen-Orient a figuré au centre des discussions entre le chef de la diplomatie suisse Ignazio Cassis et son homologue émirati Abdullah Bin Zayed al Nahyan. Le conseiller fédéral a terminé sa tournée au Proche-Orient par cette rencontre à Abu Dhabi.

La promotion de la paix et de la sécurité régionale au Moyen-Orient constitue l’une des priorités de la première stratégie de la Suisse pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord (MENA), souligne le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) mardi dans un communiqué. Ignazio Cassis a aussi salué l’accord de normalisation des relations entre les Émirats arabes unis et Israël.

Coopération bilatérale

Dans ce pays qui est le premier partenaire commercial de la Suisse dans la région, Ignazio Cassis a présenté les priorités de la stratégie MENA. Il a insisté sur la coopération bilatérale dans les domaines de l’économie, de la science, de l’innovation, des droits de l’homme et de la démocratie.

Le Tessinois s’est montré particulièrement intéressé par les nouvelles opportunités que la diversification économique des Émirats arabes unis pourrait fournir aux entreprises suisses, précise le DFAE. La formation professionnelle, la coopération internationale et la présence de la Suisse à l’Expo de Dubaï ont également été évoquées.

Le conseiller fédéral a aussi consacré une partie de sa visite au dialogue entre les religions et les cultures. Il s’est entretenu avec l’évêque suisse Paul Hinder sur la situation des chrétiens dans le pays et dans la péninsule arabique, puis il a visité la mosquée Cheikh Zayed.

Israël et Palestine

Ce voyage clôture la tournée de quatre jours d’Ignazio Cassis au Proche-Orient et dans la péninsule arabique. Le conseiller fédéral Ignazio Cassis a rencontré ce week-end ses homologues israélien et palestinien, Gabi Ashkenazi et Riyad Malki.

Les discussions ont porté sur les derniers développements régionaux, la politique de paix de la Suisse, ainsi que sur le renforcement de la coopération dans le domaine de l’innovation et la création d’emplois pour les jeunes Palestiniens. Ignazio Cassis s’est également entretenu par téléphone avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

ATS/NXP