Diplomatie – Ignazio Cassis reçoit son homologue liechtensteinoise Le ministre des affaires étrangères a reçu jeudi à Lugano (TI) son homologue liechtensteinoise Dominique Hasler. Ils se sont entretenus sur les relations bilatérales et transfrontalières ainsi que sur des questions européennes et internationales.

Le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis a reçu son homologue liechtensteinoise Dominique Hasler jeudi à Lugano. Il s’agit de la première visite officielle en Suisse de Dominique Halser, qui a pris ses fonctions il y a quelques semaines. KEYSTONE/Ti-Press

Ignazio Cassis et Dominique Hasler «se sont accordés sur le fait que la pandémie de Covid-19 a clairement montré l’importance d’une bonne et étroite coopération avec les pays voisins», indique le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) dans un communiqué diffusé jeudi soir. La stratégie de politique extérieure de la Suisse vise d’ailleurs à développer les relations avec ses voisins, rappelle le DFAE.

Les deux ministres se sont également «félicités des relations particulièrement étroites et traditionnellement amicales» entre les deux pays. Le fait que Dominique Hasler effectue une visite en Suisse quelques semaines seulement après sa prise de fonctions témoigne «de l’excellence des relations bilatérales», relève le DFAE.

Les deux chefs de la diplomatie ont également discuté des questions européennes et internationales. La Principauté de Liechtenstein forme avec la Suisse un espace économique et monétaire. Elle est aussi membre de lʼEspace économique européen (EEE) depuis 25 ans.

Ignazio Cassis et Dominique Halser ont également salué «la qualité de la coopération menée dans le cadre de l’Association européenne de libre-échange (AELE) et de l’ONU, où les deux pays s’engagent en faveur d’un multilatéralisme fort et efficace», précise le DFAE. Les deux ministres ainsi que leurs homologues allemand, autrichien et luxembourgeois participeront vendredi à Lugano à la rencontre annuelle des ministres des affaires étrangères des pays germanophones.

