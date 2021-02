Visite officielle au Mali – Ignazio Cassis plaide pour une paix durable En visite de deux jours au Mali depuis le 9 février, le ministre suisse des Affaires étrangères a rencontré le président malien de transition et son homologue à Bamako. Les discussions ont porté «sur la recherche de paix et de stabilité dans la région», a indiqué jeudi le DFAE.

Ignazio Cassis a signalé à ses interlocuteurs maliens que la Suisse était disponible pour accompagner des initiatives de dialogues dans la région. Twitter (@ignaziocassis)

Ignazio Cassis, en visite officielle au Mali depuis mardi, a appelé à «une paix durable» dans la région durant une rencontre avec les autorités maliennes de transition, selon un communiqué du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) jeudi. Le conseiller fédéral poursuivra son voyage diplomatique au Sénégal et en Gambie.

En visite officielle de deux jours au Mali depuis le 9 février, le ministre suisse des Affaires étrangères a rencontré le président malien de transition Bah N’Daw et son homologue Zeyni Moulaye à Bamako. Selon le DFAE, les discussions ont porté «sur la phase de transition vers un nouveau gouvernement et sur la recherche de paix et de stabilité dans la région».

Cette phase doit viser à l’organisation d’élections libres et transparentes, a appuyé Ignazio Cassis. Il a signalé à ses interlocuteurs que la Suisse était disponible pour accompagner des initiatives de dialogues. «La stabilité et la sécurité au Mali» figurent parmi les priorités de la nouvelle stratégie suisse pour l’Afrique subsaharienne, selon le DFAE.

Putsch en août 2020

Pour mémoire, l’ancien président malien Ibrahim Boubacar Keïta – qui était au pouvoir depuis 2013 – a été renversé par un putsch militaire le 18 août 2020 après plusieurs mois de crise politique.

Le putsch a été condamné par la communauté internationale, qui a levé ses sanctions après la formation d’un gouvernement de transition le 5 octobre pour 18 mois. Bah N’Daw doit rendre le pouvoir aux civils d’ici au printemps 2022.

Selon le service d’information de l’ONU, le gouvernement malien actuel cherche à reconstruire les institutions du pays. Mais aussi à rétablir la stabilité après la reprise des combats entre les forces gouvernementales et les rebelles touaregs ou la saisie de courte durée du nord du Mali par des djihadistes.

Hommage à Beatrix Stöckli

Durant son voyage, Ignazio Cassis a planté un arbre dans les jardins du bureau de coopération suisse au Mali en hommage à Beatrix Stöckli, otage suisse tuée par ses ravisseurs en 2020. Le conseiller fédéral a demandé le soutien des autorités maliennes «pour éclaircir les circonstances du décès de Beatrix Stöckli et d’obtenir le retour de sa dépouille».

Ignazio Cassis a également visité des projets soutenus par la Suisse en faveur des femmes, des jeunes et des personnes déplacées à Sikasso, près de la frontière burkinabé, au sud-est du Mali. Il a aussi rencontré le contingent suisse de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilité au Mali (MINUSMA).

Selon le DFAE, la dernière visite officielle d’un ministre suisse des affaires étrangères au Mali remonte à 2009. Ignazio Cassis poursuivra son voyage au Sénégal et en Gambie.

ATS