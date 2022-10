Qu’est-ce qui vous a décidé à vous rendre en Ukraine jeudi dernier?

C’était une façon d’évaluer, sur place, la situation militaire et macroéconomique. C’était essentiel de tirer un bilan en amont de cette conférence à Berlin et avant l’arrivée de l’hiver. Les attaques sur Kiev et les zones qui étaient hors des zones de combat constituent un nouveau défi. Il faut apporter une aide humanitaire aux gens pour qu’ils puissent surmonter l’hiver sans être obligé de fuir vers l’Europe de l’Ouest et la Suisse. Zelensky m’a répondu qu’il fallait aussi créer les conditions d’un retour pour ceux qui sont en exil. L’Ukraine a besoin de main-d’œuvre pour reconstruire le pays.