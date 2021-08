Festivités du 1er août – Ignazio Cassis fête la diversité de la Suisse depuis Bangkok En visite d’État en Thaïlande, le conseiller fédéral a invité tous les Suisses, y compris ceux de l’étranger, à cultiver la diversité et la solidarité.

Ignazio Cassis fête le 1er août pour la première fois à l’étranger depuis son élection au Conseil fédéral. KEYSTONE

«La Suisse vit de ses diversités», a lancé le conseiller fédéral pour célébrer la Fête nationale. En visite d’État à Bangkok, Ignazio Cassis a appelé tous les Suisses, y compris ceux de l’étranger, à soigner cette diversité et la solidarité.

Les Suisses de l’étranger sont un symbole de diversité. Ils exportent les valeurs suisses dans le monde et font vivre les traditions dans leur nouveau pays. Et ils ramènent un bout du monde en Suisse. Ils tissent de nouvelles richesses et participent à la diversité.

Dans son discours, le ministre des affaires étrangères les a remercié de construire et de maintenir les ponts entre les cultures et d’ouvrir les portes et les coeurs. «Vous montrez que la Suisse n’est pas là où sont ses frontières, mais là où bat le coeur des Suisses.»

Solidarité

Ignazio Cassis, qui fête le 1er août pour la première fois à l’étranger depuis son élection au Conseil fédéral, a également rappelé l’importance de la solidarité entre pays en tant de pandémie. «La Suisse soutient une solution multilatérale pour la distribution globale de vaccins.»

La Suisse a déjà offert plus de 300 millions de francs à cet effet. En juin, 4 millions ont été accordés à l’initiative Covax. Une initiative dont profitent aussi les Suisses qui vivent en Asie du Sud-Est.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.