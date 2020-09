Diplomatie – Ignazio Cassis débute une visite officielle en Iran Le conseiller fédéral est arrivé dans la nuit de vendredi à samedi à Ispahan, au centre de l’Iran, dans le cadre d’une tournée diplomatique de trois jours. Il rencontrera notamment le président Hassan Rohani lundi.

Au menu des discussions en Iran figurent notamment des thèmes de politique bilatérale comme les droits humains ou la ligne financière humanitaire. KEYSTONE

Ignazio Cassis est en visite officielle en Iran jusqu’à lundi. Il a atterri à Ispahan dans la nuit de vendredi à samedi et doit y rencontrer le gouverneur de la province et des scientifiques, ainsi que l’a communiqué le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). La Suisse et l’Iran fêtent justement cent ans de relations diplomatiques, a indiqué le DFAE dans un communiqué.

Dimanche, le conseiller fédéral et ministre suisse des affaires étrangères poursuivra sa route jusqu’à Téhéran. Une visite de courtoisie est notamment prévue chez le président du Parlement iranien Mohammad Bagher Ghalibaf.

Dans la soirée, Ignazio Cassis est convié dans le site historique des jardins du Negarestan. Une exposition y sera inaugurée sur le thème des relations bilatérales entre la Suisse et l’Iran.

Une visite du Service des intérêts étrangers figure également au programme. Dans le cadre d’un Mandat de puissance protectrice, celui-ci représente les intérêts des États-Unis en Iran. Enfin, le ministre des affaires étrangères rencontrera une délégation d’entrepreneurs suisses, des représentants du monde de la science et de la santé.

Entretiens officiels

Les entretiens officiels sont prévus lundi. Ignazio Cassis rencontrera le président Hassan Rohani, le ministre des affaires étrangères Mohammad Djavad Zarif et le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale, Ali Shamkhani. Au menu des discussions figurent des thèmes de politique bilatérale comme les droits humains ou la ligne financière humanitaire, créée par les diplomates suisses, pour la livraison de biens humanitaires en Iran.

Cet instrument a été mis en place afin d’approvisionner la population en biens de première nécessité, sans transgresser les sanctions américaines. Fin juillet, la première livraison de médicaments a eu lieu, par le biais d’entreprises pharmaceutiques suisses. D’autres livraisons devraient suivre.

Igniazio Cassis est accompagné de Tiana Angelina Moser (PVL/ZH), présidente de la Commission de politique extérieure du Conseil national et de Thomas Minder (indépendant/SH), président de la Commission de la politique de sécurité du Conseil des États.

ATS/NXP