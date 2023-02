Négociations salariales – IG Metall fixe le prix de la paix sociale à +8% Après le succès des accords sur les salaires dans l’électrométallurgie l’automne dernier, le puissant allemand a gagné près de 120 000 nouveaux adhérents en quelques mois. Gros plan sur un succès. Christophe Bourdoiseau, Berlin

Le syndicat allemand IG Metall, qui a plus de deux millions d’adhérents, a obtenu l’automne dernier une augmentation des salaires de 8,5% pour les ouvriers de la métallurgie et de l’électronique. AFP

Quand on a plus de deux millions d’adhérents, on a nécessairement une force de persuasion lors des négociations salariales. «Avec autant de monde, nous faisons le poids face au patronat mais aussi face aux politiques», insiste Walther Schneeweiss, le porte-parole d’IG Metall, le plus grand syndicat indépendant au monde.