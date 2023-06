Témoignages – Iels pensent (presque) comme vous Rencontre avec des personnes non binaires qui nous disent pourquoi elles se reconnaissent dans le pronom neutre, ou pas. Où il est question de nécessité et non de choix, afin de trouver sa place dans le monde. Fabrice Gottraux

Enfant avec jupe et tenue de cosmonaute. GETTY IMAGES

Je me suis réveillé avec une idée fixe: je veux rencontrer des «iels». Pour comprendre ce qui, dans une trajectoire individuelle, motive l’adoption pour soi du pronom neutre et inclusif. Voici donc quatre personnes non-binaires vivant en Suisse romande. La plus jeune a 18 ans, la plus âgée 55 ans. Leurs paroles révèlent un monde de nuances et leurs parcours sont uniques. Comme pour chacun de nous, précisément.