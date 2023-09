Idiotismes culinaires – «Compter pour du beurre» Des expressions populaires avec de vrais bouts de nourriture dedans: aujourd’hui, une matière grasse à deux visages. Jérôme Estebe

Le beurre dans notre langue populaire, c’est tout ou rien. VANESSA CARDOSO

Voilà une expression paradoxale. C’est que, voyez-vous, dans notre parler quotidien, le beurre symbolise d’ordinaire l’abondance, la prospérité, le luxe même. Quiconque fait son beurre, rafle le beurre et l’argent du beurre, tout en ajoutant une louchée dans ses épinards, n’est pas à plaindre. On est bien d’accord.

Et là, point du tout. Compter pour du beurre, c’est la dèche. C’est être un pion, une limace, un rien. Étrange, non? Il semblerait bien que ladite matière grasse ait changé de statut avec le temps. Au XIXe siècle, l’avènement de la cuisine bourgeoise en fait un ingrédient fondamental. Et engraissant, certes. Le gros bidon des notables d’alors signe l’aisance et le pouvoir. Bref, la motte a la cote.

La graisse des gueux

Mais remontons jusqu’à l’antiquité. Les Égyptiens s’en font des cataplasmes pour soigner les brûlures. Mais ne le cuisinent guère. Les Romaines s’en oignent éventuellement les chairs pour les rendre tendres. Mais ne le cuisinent pas non plus. Au Moyen Âge, le beurre, c’est la graisse des gueux. L’huile est chère. Lui pas. Plus tard, celui ou celle qui «vend du beurre» est à côté de la plaque. Invisibilisé, comme on dirait aujourd’hui. C’est la donzelle qui fait tapisserie au bal. C’est le jouvenceau que nul ne lorgne. D’ailleurs, ne dit-on pas une partie pour du beurre pour désigner une partie sans enjeu?

Bref, dans notre héritage lexical, le beurre abrite à la fois le faste et le néant. Oui, c’est dingue. Il faudra y songer, demain matin, en croquant dans sa tartine.





