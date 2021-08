Festival du film de Locarno – «Ida Red», un thriller aux accents de roman noir et de western Le réalisateur John Swab raconte dans son troisième long métrage l’histoire d’une femme qui purge une peine de prison après un vol à main armée. Elle apprend alors qu’il ne lui reste plus que quelques mois à vivre.

John Swab à Locarno, le 11 août 2021. KEYSTONE/Urs Flueeler

Le nouveau film de John Swab, «Ida Red», tourné pendant la pandémie de coronavirus, a été présenté en première mondiale mercredi soir sur la Piazza Grande du Festival du film de Locarno. Ce thriller, parfois sanglant, a des accents de roman noir et de western.

Le réalisateur américain John Swab, 32 ans, a choisi de tourner son troisième long métrage «Ida Red» dans sa ville natale de Tulsa, en Oklahoma.

Le film raconte l’histoire d’Ida «Red» Walker, interprétée par Melissa Leo – lauréate d’un Oscar pour «The Fighter» (2010) -, la soixantaine aux cheveux flamboyants, qui purge une peine de 25 ans de prison après un vol à main armée qui a mal tourné. Malade, elle apprend qu’il ne lui reste plus que quelques mois à vivre.

Melissa Leo fait déjà partie du casting d’un autre film de John Swab sorti cette année, «Body Brokers». KEYSTONE/Urs Flueeler

Depuis la prison, Ida Red continue de tenir les rênes du clan familial, formé de son fils Wyatt (Josh Hartnett) et son frère Dennis (Frank Grillo).

Sélection pointue

Le point fort de John Swab réside dans la sélection de ses interprètes. Frank Grillo et Melissa Leo font déjà partie du casting d’un autre film de John Swab sorti cette année, «Body Brokers», «une histoire très personnelle, liée à des responsabilités sociales».

Le cinéaste dit avoir choisi ces deux acteurs pour ses deux derniers films parce qu’il aime travailler avec des personnes qu’il apprécie. «J’apprends beaucoup d’eux. Peu d’acteurs vous prennent à part et vous transmettent leur savoir. Ils ont travaillé avec beaucoup de personnes que j’admire», souligne John Swab dans un entretien à Keystone-ATS.

«Mes réalisateurs préférés tournent souvent leurs films avec les mêmes acteurs avec qui ils se sentent à l’aise et j’ai l’intention de continuer à faire de même», a-t-il ajouté.

«Ida Red» a été entièrement écrit par John Swab. Il l’a imaginé en s’inspirant de ses films préférés après avoir réalisé «Body Brokers», un film difficile à faire.

Tourné pendant la pandémie

Le réalisateur raconte que la paranoïa et le stress ont régné sur le plateau de tournage avec la pandémie. «Heureusement, personne n’a été contaminé, même si la production a dû s’arrêter pendant une journée en raison d’un cas suspect», a indiqué le producteur Jeremy Rosen.

«Ida Red» était «le seul film d’action tourné aux États-Unis à cette période», poursuit-il. Mais «ce projet est né de cette tourmente. Dans ce contexte, tout le monde était concentré sur ce que nous faisions».

«John et Jeremy n’ont pas baissé les bras et ont tout donné pour produire le film malgré la pandémie», souligne encore Melissa Leo. L’actrice de 60 ans poursuit en expliquant que comme elle n’est plus si jeune, mais pas trop vieille non plus – Frank Grillo la contredit en lançant «C’est n’importe quoi!»-, elle a eu peur et a déménagé dans un camping-car de New York en Oklahoma pour avoir un endroit sûr où séjourner.

Avec le Covid-19, toutes les productions ne peuvent pas se poursuivre comme prévu. Frank Grillo déclare: «Steven Spielberg à Malte a dû tout stopper.»

Une bande-son tragicomique

La bande-son d’«Ida Red» contient des chansons qui contrastent avec les scènes dramatiques du film. «Les films qui nous ont inspirés ont ce genre d’énergie», déclare le réalisateur.

Le producteur Jeremy Rosen s’est également occupé de la musique. Il a par exemple contacté Madonna pour lui demander la permission d’utiliser une de ses chansons.

ATS

