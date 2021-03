Voyage du pape François en Irak – «Ici, sous le même ciel qui a vu Dieu parler à Abraham, il me semble revenir à la maison» Samedi, le pape a visité Ur, lieu de naissance du prophète Abraham et berceau des religions monothéistes. Plus tôt dans la matinée, il avait rencontré à Nadjaf la plus haute autorité chiite, l’ayatollah Ali Sistani, lors d’un colloque à huis clos. Sofia Nitti Bagdad

À Bagdad, à Nadjaf et lors de son pèlerinage à Ur, ville natale d’Abraham, le pape s’est présenté en tant que «pèlerin de paix». Crédit Vatican Media/AFP

Dans l’immense site mésopotamien d’Ur, dans le sud de l’Irak, un faible vent sec, désertique, accompagne les chants religieux de versets de la Bible, suivis par des extraits du Coran. Nous sommes dans les plaines d’Abraham, patriarche biblique emblématique des juifs, chrétiens et musulmans, qui se reconnaissent comme ses «enfants».

Sous une tente blanche, dressée pour l’occasion dans ce lieu hautement symbolique, le pape François s’est recueilli en prière avec les représentants des sabéens, des yazidis et des sunnites, ainsi que les zoroastriens, kakaïs et bahaïs. Sa rencontre avec le représentant des chiites – majoritaires dans le pays –, le grand ayatollah Ali Sistani, s’est tenue à Nadjaf quelques heures plus tôt. Cette deuxième journée du pape François en Irak était entièrement dédiée au dialogue interreligieux.