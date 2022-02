Encre bleue – Ici, c’est Genève… Opinion Julie

LAURENT GUIRAUD

Ce n’est pas que je sois chauvine, mais tout de même, ça me fait tiquer!

Allez vous aussi tenter l’expérience si d’aventure vous utilisez encore les services du géant jaune. Personnellement, quand j’en ai besoin, c’est à la poste du Mont-Blanc que je préfère me rendre. Tant qu’à faire, autant aller dans un grand et beau bâtiment qui affiche sans complexe sa vocation.

Ici, c’est La Poste! Avec une enfilade impressionnante de guichets derrière lesquels des employés s’activent, et devant lesquels il n’y a plus l’ombre de présentoirs vendant des chocolats, des calendriers ou autres babioles qui ont tant fait jaser.

Pour faire patienter les clients qui n’ont plus rien à acheter pour tuer le temps, six écrans répartis sur toute la longueur du hall captent leur regard. Trois d’entre eux indiquent à quel guichet se rendre quand vient son tour. Les trois autres montrent quant à eux de jolies images distrayantes, donnent la météo ainsi que des informations signées d’un grand régional romand. Un journal au logo rouge, et non bleu. Bleu comme qui vous savez.

Certes, nous appartenons à la même famille, «24 heures» et la «Tribune de Genève». Nous sommes même de bons cousins. Nous partageons beaucoup. Mais nous occupons, comme qui dirait, chacun notre place. Suffit d’assister à un derby lémanique pour comprendre que Genève et Lausanne, c’est pas toujours l’amour fou.

Alors je ne sais pas si La Poste est daltonienne ou si elle ne fait pas la différence entre ses filiales, mais la poste du Mont-Blanc se trouve bel et bien au bout du lac, et il serait bon d’en tenir compte. Je veux bien que le cousin vaudois annonce les victoires des skieurs suisses aux Jeux olympiques. Mais pour le reste, merci, à nous de signaler ce qui se passe dans la région. Car ici, c’est Genève. De bleu, de bleu!

