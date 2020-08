Football – Iapichino et Servette, ça sent la fin Sans contrat depuis le 3 août, le latéral n'a toujours pas trouvé un terrain d'entente avec le club. Les Grenat pourraient bien se passer de lui. Florian Vaney

Les négociations entre Dennis Iapichino (à gauche) et le Servette FC ne devraient pas aboutir. Keystone

Anthony Sauthier, Steve Rouiller, Arial Mendy, Vincent Sasso, Nicolas Vouilloz, Noah Henchoz: aucune trace de Dennis Iapichino parmi les défenseurs retenus par Servette pour affronter Ruzomberok jeudi soir au premier tour des qualifications pour l'Europa League. Aucun signe de vie du latéral non plus dans la liste, pourtant bien garnie, des absents. Les bruits du début du mois indiquaient pourtant qu'une prolongation entre le club et le joueur était en bonne voie. Après tout, Dennis Iapichino a occupé un rôle important dans l'équipe ces dix-huit derniers mois, participant à l’amener où elle se trouve aujourd’hui. Sauf que depuis le 3 août, l'homme n'a plus de contrat. Et que les voyants semblent à présent nettement moins au vert qu'il y a quelques semaines.

En tout cas, l'ancien joueur de Livourne n'a pas repris l'entraînement la semaine dernière et n’entre actuellement plus dans les plans du SFC. Servette espérait pouvoir continuer à s'appuyer sur les services de son latéral gauche, mais ne se voit pas faire des folies pour lui proposer la réévaluation de salaire qu'il attend. D'ailleurs, le club de la Praille n'a pas enrôlé par hasard le Sénégalais Arial Mendy, vers qui bien des regards seront tournés jeudi soir. Si l'ancien élément du RC Lens donne satisfaction, il se pourrait bien que l'histoire entre le SFC et Iapichino soit définitivement terminée.