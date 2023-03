En marge des votations du 12 mars, les partis affichent leurs slogans concernant l’initiative sur la fiscalité. LAURENT GUIRAUD/TAMEDIA

Grand-Saconnex, 2 mars

Je ne sais toujours pas comment me positionner par rapport à l’IN179 sur l’imposition des dividendes. De part et d’autre l’argumentation est biaisée et nous assistons à un dialogue de sourds.

Ce qui me frappe en tout cas, c’est l’incohérence de la droite, qui d’un côté ne cesse de dénoncer une soi-disant crise des dépenses à Genève, et qui d’autre part propose des mesures qui accroissent la spirale de ces dépenses.

Ainsi en est-il de la suppression du salaire minimum (défendue à Berne, et qui pourrait entraîner un manque à gagner de plusieurs centaines de francs pour de petits revenus, que l’État devra compléter par des aides); ainsi en est-il de propositions de campagne de candidates au Conseil d’État: augmentation des déductions fiscales et des prestations complémentaires pour les familles ou les bas revenus (Centre), baisse de l’imposition des personnes physiques et aides au paiement des loyers (PLR), propositions parfaitement sensées, qui répondent à de réels besoins, mais qui généreront elles aussi de nouvelles dépenses pour l’État!

Un tel manque de bonne foi est déconcertant. Pour freiner les hausses de dépenses de l’État, il s’agirait de limiter les coûts: santé (médicaments, analyses médicales, revenus de certains médecins spécialistes, infrastructures hospitalières, etc.), logement (il faudrait tenir compte de la quasi non-répercussion de la baisse du taux hypothécaire toutes ces dernières années et mettre à fin à des dérives comme les baux fictifs ou loyers gonflés), mais aussi par exemple prix du livre (60 à 80% plus cher en Suisse pour des ouvrages édités en France) ou frais de déplacement faramineux facturés par certaines entreprises (3 heures à 119 fr. pour un plombier de Vernier au Grand-Saconnex), etc.

Tant qu’une lutte prioritaire contre tous ces abus et contre l’augmentation des inégalités de revenus – 50% plus élevées à Genève qu’en moyenne suisse – n’aura pas été sérieusement engagée, l’État aura besoin de toujours plus de moyens, et des initiatives comme l’IN179 continueront de pleuvoir…

Jacques Morard

