Essai du Grandland X Hybrid4 – Hybride rechargeable, ce SUV Opel déménage sec! Doté d’un 4-cylindres essence et de deux moteurs électriques, il développe 300ch en traction intégrale. Alain Giroud

Opel Grandland X Hybrid4 L’Opel Grandland X Hybrid4, traction intégrale et performances tonitruantes! OPEL

Opel, qui appartient désormais au groupe PSA, fait très fort en lançant son SUV Grandland dans une version hybride rechargeable aux performances décoiffantes. Les motoristes ont associé un 4-cylindre essence de 1,6l et 200ch et deux moteurs électriques.

Ces derniers sont respectivement installés à l’avant (110ch) et à l’arrière (113ch). Ce dernier est intégré avec le différentiel dans l’essieu arrière offrant ainsi une traction intégrale. Cette motorisation multiple est gérée par une boîte de vitesses automatique électrifiée à huit rapports.

Le conducteur dispose de quatre modes de conduite. A priori, ce Grandland roule en version hybride. Dans ce cas, la traction électrique est favorisée, le groupe thermique intervenant en cas de conduite trop dynamique et lorsque l’énergie émise par les batteries est épuisée.

Il peut aussi imposer la conduite électrique limitée bien entendu par l’état de charge. Dans cette perspective, il existe une fonction «e-Save» qui permet de stocker de l’énergie électrique pour en profiter dans la circulation urbaine.

Si l’état de la route l’exige, le mode «traction intégrale» permet de se sortir d’un mauvais pas. Enfin, si on désire profiter de la pleine puissance du véhicule, on enclenche le mode «sport». Les groupes thermiques s’épaulent alors pour offrir des performances élevées. Car la vitesse de pointe s’affiche à 235km/h et les 100km/h sont atteints en 6,1secondes. Mais cela n’économise ni le carburant, ni l’électricité.

Voilà résumée la technologie de ce SUV étonnant. En pratique, les batteries se rechargent sans problème en une nuit sur une prise domestique. Mais il est préférable d’installer une borne de recharge murale (wallbox) dans son garage. Pas de souci non plus pour le brancher aux stations de recharge des parkings.

Une application sur smartphone, MyOpel, permet de programmer le temps de charge, alors que le système de navigation (en série) vous conduit à la station de recharge la plus proche.

Lors de cet essai, batteries pleines à 100%, la distance parcourue en mode électrique a atteint une moyenne de 43km. La norme WLTP annonce, elle, 59km. Cela dépend en fait de la manière de conduire: utilisation du système de freinage régénératif et des accessoires électriques (phares, essuie-glace, radio, climatisation, etc.).

Ce SUV est en tout cas parfait pour la vie familiale. Bel espace intérieur, coffre modulable pouvant engloutir plus de 1500l (sans passagers arrière!), confort plutôt douillet grâce à des suspensions efficaces et comportement routier sécurisant.