Essai Hyundai – Hybridation légère pour le Tucson Le moteur diesel de 2 l est aidé par une batterie offrant une puissance supplémentaire de 16 ch lors des accélérations. Alain Giroud

Hyundai Tucson Le moteur du Tucson 2.0 CRDi 48-Volt bénéficie d’une hybridation légère. HYUNDAI

Essayons le Hyundai Tucson, un SUV disponible en traction intégrale comme le modèle objet de cet essai, doté du moteur Diesel 2.0 CRDi en version hybride légère. Une technologie lui permettant de répondre aux normes d’émissions Euro 6d-Temp.

Les ingénieurs coréens ont mis au point une aide électrique réunissant une batterie 48-Volt lithium-ion d’une capacité de 0,44 kWh, un alterno-démarreur hybride léger et un régulateur de courant continu.

Une puissance supplémentaire de 16 ch

Ce système est relié au vilebrequin par une transmission par courroie et assiste le diesel lors de franches accélérations par un supplément de puissance de 16 ch. Cela permet de réduire les émissions de CO 2 et la consommation de près de 7%.

Lors du freinage, en roue libre ou en descente, l’alterno-démarreur agit comme le ferait une dynamo et récupère l’énergie pour recharger la batterie. De plus la fonction Start & Stop est disponible même en roulant. Au freinage, le système coupe le moteur diesel. Cette gestion de la motorisation est totalement transparente pour le conducteur.

L’insonorisation de l’habitacle est tout à fait remarquable, les passagers embarqués étaient surpris de rouler dans un modèle diesel. Ils étaient fort bien installés dans des sièges à la bonne tenue latérale et possédant assez d’espace pour les jambes en arrière. En prime, le volume du coffre modulable atteint plus de 1500 l.

Systèmes de sécurité

Le Tucson dans la finition N-Line est équipé de systèmes de sécurité active et passive, régulateur de vitesse avec assistance de distance, assistant de maintien de voie, limiteur en descente, régulateur de vitesse, etc.

Mais pour obtenir l’éventail complet des aides à la conduite, Hyundai propose un pack (4100 fr.) incluant, entre autres, les feux de route intelligents, le freinage d’urgence avec détection des piétons, l’assistant d’angle mort et d’alerte de circulation transversale arrière, la caméra 360°, le hayon électrique mains libres et le toit panoramique.

Hyundai Tucson Le volume du coffre du Tucson oscille entre 513 et 1503 litres. HYUNDAI