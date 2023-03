Les Suisses se sont entraînés ce lundi au Stade de Genève. Ils aimeraient tellement que ce stade de Genève soit bien rempli ce mardi… KEYSTONE-SDA.CH

Bien sûr, il n’y a là rien de très sexy. Un début de qualification pour l’Euro 2024, c’est vrai, mais Israël, l’adversaire de la Suisse mardi soir à la Praille, ce n’est ni l’Espagne, ni le Portugal, pour rappeler les deux dernières affiches de prestige au Stade de Genève.

Il n’empêche. C’est l’équipe nationale et c’est un match important. Après la formalité contre la Biélorussie, ce deuxième match est un test sérieux que Yakin et les siens s’apprêtent à négocier. Une victoire, avec la manière, c’est l’objectif pour une sélection helvétique grandissime favorite du faible groupe I. Sa responsabilité, c’est d’asseoir sa supériorité. Simple. Nécessaire.

Le devoir du public, c’est de répondre présent. Cela vaut pour les Genevois et, par extension bien sûr, pour les Romands dans leur ensemble. Il est sans doute facile de se mobiliser quand les Espagnols et les Portugais pointent le nez de ce côté-ci de la Sarine. Mais le mouvement doit aussi exister pour des formations plus modestes.

Loin du 31 mars 2021 de la honte

En un mot comme en cent: si la Suisse romande veut être légitime pour accueillir des rencontres phares dans son seul grand stade, elle doit aussi montrer qu’elle le mérite en garnissant ses gradins face à de plus «petits» adversaires.

Personne n’a jamais imaginé un stade plein pour accueillir Israël mardi soir. Mais dimanche soir, il n’y avait que 10’700 billets qui avaient trouvé preneurs. Dans une enceinte de 30’000 places, un tiers de sièges occupés, c’est peu pour l’équipe nationale. Il faudrait viser un stade à moitié plein. Un joli pari.

Mais quoi qu’il arrive la Praille est à l’abri. Même si la barre des 15’000 spectateurs n’est pas atteinte, cela ne sera jamais aussi misérable que 31 mars 2021 au Parc Saint-Jacques. Ce match était sans doute une rencontre amicale contre la Grèce, mais c’était la première sortie de l’équipe de Suisse après son quart de finale à l’Euro deux mois plus tôt. L’ASF s’était employée pour compter et annoncer honteusement 3500 spectateurs. On sera très loin de ce camouflet mardi soir à Genève, mais un petit effort serait forcément le bienvenu.

