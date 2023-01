Bons plans concerts – Huit soirées hip-hop à suivre à Genève en janvier et février Hatik à Château Rouge, Gazo et Josman à l’Arena, une battle entre Danitsa et Di-Meh… L’année qui commence s’annonce riche en rap de toutes sortes. Fabrice Gottraux

Danitsa et Di-Meh, soul, rap et reggae de Genève, parés pour une rencontre en forme de duel, le 11 février à l’Arena. DR

En 2023, si la famille hip-hop tient solidement le haut de l’affiche, nourrissant abondamment les playlists de la culture connectée, ses nombreuses variations alimentent logiquement le gros des concerts populaires. Les gimmicks sont devenus des codes générationnels. L’autotune bien sûr, la voix naturelle se heurtant volontairement aux effets de la machine, chantant plus qu’elle ne rappe. Quant à l’ego trip, figure imposée des décennies précédentes, on constate combien cette manière de parler de soi laisse place progressivement à une écriture nouvelle, s’attachant plus volontiers aux émotions intimes.