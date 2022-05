À la découverte de la Suisse – Huit raisons de s’arrêter au val d’Arpette C’est une oasis perchée dans la montagne, au-dessus de Martigny. Un site où l’on prend le temps de vivre, de faire des rencontres, entre faune, flore et randonneurs, dans un cadre enchanteur. Avec une auberge authentique pour passer un week-end dépaysant et gourmand. Isabelle Jaccaud / Travelcontent

Le val d’Arpette, une oasis perchée dans la montagne, au-dessus de Martigny (VS). G. TORNAY / PAYS DU ST-BERNARD

Orchidées et tourbières

La réserve naturelle du val d’Arpette séduit par sa richesse. G. TORNAY / PAYS DU ST-BERNARD

Cachée dans l’un des rares vallons sauvages des Alpes valaisannes, la réserve naturelle du val d’Arpette séduit par sa richesse. Les marais s’étalent sur un hectare et demi ; végétation typique des tourbières, espèces rares, orchidées protégées et mousses du genre sphagnum y abondent, sans parler des grenouilles et libellules qui assurent l’animation. Pro Natura met tout en œuvre pour que cette réserve conserve ses richesses biologiques.

Suivre le bisse