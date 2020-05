Crédits Covid en Suisse – Huit prêts sur dix ont été octroyés aux microentreprises Les petites sociétés de moins de 10 employés ont reçu 82% des prêts cautionnés par la Confédération. En tête, les commerces, les services, le bâtiment et la restauration. Ivan Radja

Les petites entreprises de moins de 10 employés ont été les plus nombreuses à demander l’aide de la Confédération. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) a livré la radiographie des prêts Covid-19 accordés aux entreprises ces deux derniers mois. Sur un total de 14,7 milliards de francs, la plus grosse part revient aux microentreprises (jusqu’à 9 employés), qui totalisent 82% des demandes de crédits, pour environ 5,8 milliards de francs. Rien que de très normal si l’on sait que 19,9% des prêts sont allés dans le secteur du commerce, de la maintenance et des ateliers de réparation de voitures, qui totalise 3 milliards à lui seul. Les petites entreprises représentent quant à elles 14,7% des crédits, pour un total de quelque 4,2 milliards de francs, et les moyennes 2,6%, avec approximativement 1,7 milliard.